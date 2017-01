A la presidenta del consejo asesor del Club Siglo XXI, Gloria Lomana, sólo le faltó arrojar pétalos de rosa y colocar una corona de laurel a "EL periodista", al "maestro", al "magnífico" –este último adjetivo, repetido varias veces- presidente del Grupo Prisa y de El País, Juan Luis Cebrián, que, este martes, presentaba sus memorias –Primera página. Vida de un periodista (1944-1988), editadas por Debate- en los salones de la citada asociación cultural.

El Siglo XXI, colmena de lo que Umbral llamaba "la guapa gente de derechas", contaba con la presencia de socialistas oficialistas –¿se dice ahora así?- como José Bono y Antonio Hernando, sanchistas como Margarita Robles y Susana Sumelzo, y populares como Josep Piqué, Pablo Casado o Fernando Martínez-Maillo. También acudieron peces gordos de Prisa, como Manuel e Ignacio Polanco, amén de periodistas como Alfredo Relaño –director del As-, Montse Domínguez –del Huffington Post- y Antonio Caño –de El País-.

Lomana, quien ejerció de moderadora, tildó al evento de "magnífico e insuperable" y recomendó la última obra del César, "escrita con una brillante pluma" que justifica su condición de "miembro de la Academia" –por ahí andaba también su presidente, Darío Villanueva- y, en cuyo título, tiene "la modestia de llamarse periodista". Por su parte, a Javier Solana, presentador del magnate, lo describía como "un referente del socialismo histórico". El exministro dijo de Cebrián que le "gusta", que es "amigo desde el colegio" y que, si bien dejaron de hablarse "a propósito del tratamiento de El País respecto a ETA", hicieron las paces en una cena con Jesús de Polanco "y nuestras mujeres". Cuando el ex secretario general de la OTAN pronunció estas palabras, se escucharon toses.

Cebrián inició su comparecencia señalando que escribió el libro porque tenía ganas y porque "mucha gente me lo pidió", en función de la cantidad de "jóvenes que no tienen idea de lo que fue la Transición". El presidente de Prisa dijo que "la construcción de la democracia fue algo muy complejo" y que su generación, junto al "Gobierno socialista", "no trajo el socialismo: trajo la Ilustración". "Esto –añadió-, las nuevas generaciones no lo tienen muy claro". ¿Por culpa de quién? Por, entre otros, "profesores de Ciencias Políticas que ahora lideran un partido" –¿quién será…?- y que hablan del "régimen del 78". El ponente tildaba de "barbaridades científicas" las enseñanzas de Pablo Iglesias –era fácil la adivinanza, ¿no?- y deseaba que "sus alumnos hayan tenido otras lecturas".

En el turno de preguntas, el empresario lamentó el "cortoplacismo" de los políticos actuales y pidió una "reforma constitucional para resolver el conflicto territorial" y "reforzar las instituciones". Descartó un proyecto de fusión con El Mundo y, preguntado por LD, se refirió a la denuncia por error contra el director del diario de Unidad Editorial, Pedro García Cuartango, cuando, en realidad, quería denunciar al de El Confidencial, Nacho Cardero: "Fue una demanda, no una querella, como se publicó. El despacho confundió el nombre y luego rectificó".

Además, dijo que no se arrepintió de haber sido entrevistado en La Sexta y en Onda Cero –"Si me invitan, contestaré a la invitación. (…) No me arrepiento de casi nada de lo que he hecho"- y, finalmente, socarrón, agradeció a Pablo Iglesias la "promoción" que ha brindado a sus memorias.