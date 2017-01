El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, dijo en una entrevista concedida a Onda Cero este lunes que, en su opinión, María Dolores Cospedal debería dejar la Secretaría General del PP y dedicarse a dirigir el Ministerio de Defensa.

Moreno defendió que el PP necesita una voz dedicada en exclusiva a la organización. Además, dice ser partidario de la tesis "una persona/un cargo", si bien no todos cumplen esa norma en la propia organización. Por ejemplo, él mismo es presidente del PP andaluz, diputado andaluz y senador.

El próximo congreso del PP tendrá que resolver el futuro de María Dolores Cospedal y otros muchos futuros, incluso el del propio Mariano Rajoy que podría seguir el ejemplo de José María Aznar de limitar su mandato político presidencial a ocho años o no.

Curiosamente, Moreno no tiene intención de presentar una moción en el Congreso popular para incompatibilizar los cargos, algo que podrían hacer otros, claro está.

María Dolores Cospedal cuenta con partidarios en Andalucía, no muchos y cada vez menos, pero los tiene colocados en puestos relevantes en el Gobierno, caso de Juan Ignacio Zoido -ministro de Interior- y de José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad y presidente del PP en Córdoba. Esto es, ya no tienen peso orgánico.

El ex candidato propuesto por Cospedal a presidir el PP andaluz hace cuatro años, José Luis Sanz, actual alcalde de Tomares, parece estar virando hacia posiciones próximas a Moreno tras el ascenso de Zoido y Nieto a puestos nacionales.

Recuérdese que desde 2012, año en el que Javier Arenas ganó las elecciones andaluzas por vez primera al PSOE, el PP ha vivido un calvario electoral y político importante hasta las pasadas elecciones generales donde volvió a ganar al PSOE.

En 2012, tras ganar las elecciones y no poder gobernar por el acto PSOE-IU, Arenas optó por dejar la escena andaluza, obligado o no, por la dirección nacional de su partido, algo hasta ahora no desvelado.

Como consecuencia del vacío que dejó en el PP andaluz, Cospedal, unida a José Luis Sanz, a Nieto y a Zoido, propuso primero a Nieto y luego a Sanz para dirigir el PP andaluz tras la negativa de Zoido. Nieto fue desechado de manera inmediata por Javier Arenas y quedó la figura de José Luis Sanz, como candidato oficial de la dirección popular.

Moreno, el inesperado

Sin embargo, de modo inexplicado aún, surgió inesperadamente la figura de Juan Manuel Moreno, impulsado por dirigentes próximos a Mariano Rajoy –se cree que sobre todo Soraya Sáenz de Santamaría y Jorge Moragas-, que ni siquiera residía en Andalucía.

La humillación pública de Cospedal, que vio cómo su candidato Sanz era apartado por Mariano Rajoy de manera notoria, consolidó los bandos internos, pero el PP, partido jerárquico y piramidal, concede gran poder a sus presidentes, nacionales y/o regionales. El caso es que Juan Manuel Moreno, gracias a ese poder vertical, ha ido ocupando posiciones en el PP andaluz que antes no tenía debilitando la posición de María Dolores Cospedal que, aunque no ha dicho aún una última palabra, no parece en condiciones de ganar su "guerra andaluza" que ya perdió cuando era mucho más fuerte.