Iglesias incluye en su documento medidas de Errejón para vender su voluntad de acuerdo

Pablo Iglesias se encuentra estos días apartado del foco mediático ya que está elaborando el borrador del "documento político" que presentará en el próximo Vistalegre II. Según explican miembros del partido cercanos al líder de Podemos, en este texto se incluirán propuestas de todas las corrientes. Es decir, de los errejonistas y de los anticapitalistas.

Desde el sector pablista dicen buscar la "unidad" después de unas fiestas navideñas en las que han atacado, en las redes sociales, al número dos del partido con la campaña "Íñigo Así No". No tuvo el resultado esperado esta iniciativa, como reconocen los cercanos a Iglesias. Los seguidores del partido no entendieron que en unas fechas tan señaladas, miembros de la cúpula de la formación se dedicaran a atacar a un compañero.

Ahora quieren rebajar el tono e intentar dar una imagen de búsqueda de unidad. "Es lo que nos piden nuestras bases", aseguran. Saben que todos los movimientos son claves especialmente tras el resultado de la consulta sobre el sistema de votación de Vistalegre el pasado diciembre en la que se demostró que los apoyos a el secretario general y a su número dos son parejos.

El documento de Iglesias

El documento de Iglesias, que lleva como título "Plan 2020: ganar al PP y gobernar España", está siendo redactado por el propio líder de Podemos. Su intención es presentarlo en los próximos días. Eso sí, se espera también que las otras dos corrientes den a conocer sus borradores entre esta semana y principios de la que viene dentro del plazo establecido por el Equipo Técnico de la Asamblea.

Cada uno pondrá sus propuestas sobre la mesa y será a partir del 23 de enero cuando las diferentes familias de Podemos inicien realmente las negociaciones para ver si pueden llegar a acuerdos de cara a ese Vistalegre II. Decisión que tiene que estar tomada antes del próximo 2 de febrero, momento en el que se presentarán los documentos políticos, éticos, organizativos y de igualdad definitivos. Los pablistas esperan que su propuesta se la que se imponga en las negociaciones.

Según explican desde la dirección del partido, en el documento de Iglesias hay medidas que "gustarán" tanto a los afines a Errejón como a los Anticapitalistas. En el texto de incluyen puntos como la "descentralización" del partido, la posibilidad de restarle poder a la cúpula de la formación, la "feminización" de Podemos, así como un especial interés en la labor "institucional" que "contentaría" a Errejón. También estarán las aportaciones que las bases han hecho a través de proyectos como la Ruta Atarse los Cordones, llevada a cabo por el secretario de Organización, Pablo Echenique.

Refuerzo para las redes sociales

Pero Iglesias no sólo se está preocupando de redactar este documento, también de cómo difundir sus propuestas entre sus bases y empujar a las "corrientes críticas" a negociar un acuerdo. Las redes sociales es uno de los instrumentos principales de Podemos desde sus orígenes. Por ello, ha organizado un encuentro este sábado con 300 de sus seguidores más fieles en Twitter o Facebook para invitarles a que sigan difundiendo sus mensajes. Y en el caso de que no se llegue a un acuerdo con Errejón, estos seguidores también le servirán para dar la batalla en las redes.