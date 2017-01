Ussía: "El camión asesino está en una prisión de camiones de alta seguridad"

Como en Aterriza como puedas, El Mundo se apunta a darle leñazos a la bocazas de Cifuentes por sacar los pies del tiesto. "El PP cuestiona la legitimidad de Cifuentes para proponer proponer primarias". Caramba, ¿hay que tener legitimidad para hacer propuestas en el PP? Santiago González le lee la cartilla a la presidenta madrileña. "Cristina Cifuentes piensa que las primarias son modernas, como los tatuajes". "Es la izquierda del PP, como antes lo había sido Gallardón". Pobre Cristina, ni que hubiera propuesto echar a Rajoy. Federico Jiménez Losantos disecciona a Aznar. "Viendo la rabieta de la Acorazada Mariano" –con La Razón a la cabeza–, "cualquiera podría pensar que lo de Aznar va en serio. Y si para el Gobierno va en serio y mediáticamente se empeña en injuriar al hombre al que le deben todo, lo de Aznar acabará siendo serio". Cree Federico que "en torno a Aznar se creará un PP paralelo, una tendencia que estará dentro y fuera del PP", como en el PSOE. "Si los maltratados por Rajoy están fletando un Arca es porque el diluvio, fatalmente, llegará". Vamos, que en lugar de una sede pirata como la que los de Pedro Sánchez se han montado en Ferraz, Aznar va a construir un Arca. Mucho más original, desde luego. A ver si entre viaje y viaje a EEUU tiene un ratito para subirse él mismo a pilotarla.

El País anuncia que "las primarias del PSOE serán en mayo y el congreso en junio". Así si Rajoy convoca elecciones en mayo lo mismo hasta tienen candidato y todo. A Prisa le esperan cuatro años de martirio con Trump. Es incapaz de aceptar el resultado de las elecciones en EEUU y hoy abronca a los mandatarios europeos por mantener "demasiada prudencia" con el presidente electo americano. Especialmente duro es con el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, que en una entrevista en este diario "dio señales de contemporizar en exceso ante la nueva presidencia de EEUU". ¿Querrá Cebrián que le declaremos la guerra a EEUU? Está especialmente cabreada la 'prensa socialdemócrata', que diría Arcadi, por "la política de hostigamiento que Trump ya practica contra México" que "daña también a España y a los intereses de nuestro país allí". ¿No será que teme por los intereses de Prisa y Felipe González en el país hispanoamericano?

ABC sale al ataque para defender a Trillo. "Rubalcaba dio 274.000 euros al contratista del Yak-42 cuatro años después del accidente". Un vulgar 'y tú más'. Jaime González cree haber visto la patita a Cifuentes, va a por la disputada sucesión de Rajoy. "Es ahí donde Cifuentes marca territorio, enseña sus cartas y se distancia de la posición oficialista. Plenamente consciente de que se iba a quedar sola, ha decidido desmarcarse y erigirse en verso suelto en vísperas del Congreso del PP. Alguien le habrá dicho que su futuro empieza ahora y ha decidido aplicarse el consejo". ¿Tan torpe es? David Gistau reflexiona sobre Aznar. Él cree que es que "los periodistas estamos desolados" porque no hay cristiano que le tuerza el brazo a Rajoy por la izquierda. "El PSOE está cautivo" y Pablo Iglesias para encerrar. "Ya aparece hablando con leños y acariciándolos como si fueran gatitos". Así que "hay que convencer a Aznar. Solo él puede partir en dos a la derecha como Podemos rompió la izquierda. A Aznar no se le permite siquiera que desmienta de forma explícita su intención de fundar otro partido. Si lo hace, se le adjudican otras intenciones, todavía inconfesables. Mientras, es tentado con encuestas y con advertencias acerca de la profanación de su legado, como azuzándolo". Que te subas al Arca de una vez, leñe, ya buscaremos cómo rellenarla.

La Razón dice que "Puigdemont filtra y boicotea la reunión Junqueras-Santamaría". "El vicepresidente catalán pidió a Moncloa un encuentro discreto que no comunicó al president hasta ayer. El Govern lo hizo público e impuso el referéndum como condición para el diálogo". ¿Es que Marhuenda no sabía que el Gobierno catalán quiere un referéndum? Pues sí que anda despistado el hombre. Hoy destaca por tronchante la columna de Ussía sobre el atentado en Jerusalén. "Ha surgido un nuevo modelo de asesino. El camión. Así que amanece el camión malhumorado, y decide matar a los inocentes que se encuentre en sus desplazamientos (…) Camiones que circulan sin conductor, a su albedrío, y que deciden a quienes atropellar para terminar con sus vidas. Escribirá El País y se dirá en La Sexta. 'Ha sido detenido el camión que ha acabado con la vida de cuatro jóvenes israelitas. Ha pasado a disposición judicial y el juez, con firmeza, ha ordenado su ingreso en prisión sin fianza. El camión asesino ha sido conducido a una prisión de camiones de alta seguridad. El camión ha intentado demostrar al juez que su mecanismo responde a los deseos del conductor, pero el juez ha desestimado tan pobre defensa". Mira, hubiera sido un final alternativo genial para la peli de Spielberg El diablo sobre ruedas.

La Vanguardia nos sorprende con que "Santamaría y Junqueras ven inviable el referéndum pactado", el regreso del día de la marmota. Lo que más me gusta del diario de Godó de hoy es el relato conmovedor, de esos que van directos al corazón, de "un dirigente del PP andaluz" que "cambió su opinión de los catalanes tras viajar a Girona" esta Navidad con su familia. El pepero en cuestión se llama Antonio Martín Iglesias, es vicesecretario de coordinación del PP andaluz y ha compartido en Facebook sus peripecias en la región catalana. En plan masoca, viajó hasta allí dispuesto a encontrarse "con ese que le dices buenos días y te contesta en catalán, y le dices perdón, es que no le entiendo, y te sigue hablando en catalán. Pero no lo he encontrado. Buscaba también al que no te mira, o lo hace con cara de asco cuando ve que eres de otra parte de España. Pero oye, ni rastro. Me voy de Catalunya sin haberlo conseguido, lo confieso". Así que Antonio "ha vuelto a Sevilla frustrado" y "con sensación de ser gilipollas". Pero mira, algo has ganado Antonio, te fuiste sin entender 'buenos días' en catalán y vuelves escribiendo 'Catalunya' en perfecto catalán. Por cierto, ¿te pasaste por la sede de CiU, ERC o la CUP para comunicarles que ibas a conocer esa 'parte de España'?