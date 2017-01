Marhuenda e Inda responden en esRadio a los ataques del director de Salvados

Francisco Marhuenda y Eduardo Inda han contestado en Es la Mañana de Federico de esRadio al director de contenidos del programa Salvados, Juan Luis de Paolis, que se ha sumado a la campaña para echar a los dos periodistas de los programas en los que participan en La Sexta.

El sábado por la noche, durante la emisión de La Sexta Noche, Paolis volvió a publicar en su cuenta de Twitter un tweet de diciembre de 2015: "Es LAMENTABLE que en La Sexta Noche se permita que Inda y Marhuenda vinculen la agresión a Rajoy a Podemos. ¿Por audiencia? Vergüenza". Una campaña, según Inda, "fascista" en la que "quieren nuestro asesinato civil". El motivo es porque "les hace daño tenernos en La Sexta".

Lo dije ya hace más de un año y me ratifico: me da vergüenza. https://t.co/P65bIFymbe — JuanLu De Paolis (@juanludepaolis) January 8, 2017

Marhuenda ha dicho que este hecho es "muestra de lo plural que es mi grupo (Atresmedia)" ya que "permite a un tontorrón llamado De Paolis, un juntaletras de tercera" insulte "al director de uno de los medios del grupo, el de La Razón que soy yo". Ha añadido que "no debe ser ni periodista".

Eduardo Inda ha dicho que Juan Luis de Paolis se califica a sí mismo con sus mensajes en Twitter. Así "sabemos que es machista, que considera a todos los ciudadanos españoles estúpidos y que es más amigo de los etarras que de Ciudadanos, un partido impecablemente democrático".

Inda se refiere a los tweets en los que pide por ejemplo "sacar de los pelos a Ana Botella del ayuntamiento". Inda aseguraba a Jiménez Losantos, "imagínense que decimos de Carmena que tienen que sacarla del pelo del ayuntamiento como dice este tipo de Ana Botella".

En esta línea ha dicho Marhuenda que pueden decir este tipo de cosas sin que les pase nada porque "hay una podemización creciente de una parte de la Justicia". Por ello, "si haces un tweet como el de De Paolis te meten en la cárcel, pero ellos tienen libertad para hacer lo que quieran: insultar, manipular, para vejar a una mujer…"

Como anécdota, Francisco Marhuenda ha recordado cómo "Jordi Évole estuvo a punto de ser alumno mío". No lo fue porque "hice un cambio con otro profesor de la Autónoma". Marhuenda bromeaba con que "tengo que investigar si De Panolis fue alumno mío, a lo mejor me odia por eso". "De Panolis, si nos escuchas, yo sí trabajo en ese grupo, tú eres un de Panolis que trabajas con Évole en Salvados, tú no existes". El director de La Razón se ha despedido de él con un "bobaliconis, un abrazo".