La triste historia de la 'Cenicienta' Oleguer Pujol contada por 'El País'

El Mundo dice que "Oleguer Pujol sigue blanqueando, pero el juez lo deja en libertad". Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un Pujol en prisión. El editorial habla de Aznar pero casi sin mencionarlo. "Sería fatal para el centro derecha" que creara un nuevo partido. Pero eso sí, el PP "necesita compatibilizar la tarea de gobierno con al articulación de un discurso político atractivo y sugerente para amplias capas de la población". Menuda chorrada, dirá Rajoy, ¿pero no ven que seguimos ganado? Jorge Bustos cree que "Aznar es oro mediático: con él vivía la derecha más orgullosa y contra él fluía más libre el odio de la izquierda". Luego están los oportunistas como Lucía Méndez, que tras haber trabajado en el gabinete de Aznar ahora es una furibunda antiaznarista. "Aznar y Gallardón son dos personalidades políticas resistentes al ostracismo y unidas por el poderoso cordón umbilical de sentirse víctimas de Rajoy. Por ello han unido sus esfuerzos y su capacidad de convocatoria para causarle un pequeño dolor de cabeza de vez en cuando al presidente del Gobierno". Y aconseja a Rajoy que se rearme. "Quizá haya llegado el momento de que Rajoy funde su propia Faes. Porque no hay enemigo pequeño". ¿Alguien ve a Rajoy montando una fábrica de ideas? Cómo no se la hagas tú, Lucía… Federico Jiménez Losantos habla de la Conferencia de Presidentes y lo bautiza "el soviet de Soraya", para darle emoción, supongo. "He aquí que a escondidas por la gracia de San Mariano, en España se ha creado un poder que no es ninguno de los tres legítimos –ejecutivo, legislativo y judicial– pero sobrepasa al primero, ignora al segundo y se oculta al tercero pero tiene acceso ilimitado al dinero público y como las bases de su actuación son secretas, el resultado es que los parlamentarios las desconocen, los medios no las pueden difundir y los ciudadanos no pueden formarse un opinión al respecto". Seguro que al final nos enteramos, Federico. En este país de cotillas al final todo se sabe.

El País titula a todo trapo con que "Trilllo deja la Embajada en Londres por el caso Yak-42", algo que ya sabíamos que iba a suceder, mientras manda al rincón de lo intrascendente que "el juez prohíbe a Oleguer Pujol ir al extranjero". Así, como por capricho. Aunque lo mejor es la pieza que le dedica en la página 20. "El benjamín que evitó al president". Vamos, que no conocía a su padre. Dice el periódico de Cebrián que el pequeñín de Jordi Pujol "no solo voló pronto del hogar familiar sino que ha intentado desarrollar su carrera fuera de Cataluña". Y decide sacrificar al hijo mayor, no vaya a ser que Oleguer les suba la renta. "El benjamín de los Pujol es una suerte de antítesis del primogénito, Jordi, el otro hombre de negocios de la familia: no tiene carisma, ni comparte su devoción por los coches clásicos, y tampoco ha rondado el aura de poder de la Generalitat gobernada por su padre para hacer negocios". Un auténtico hombre hecho a sí mismo. El hijo maldito, expulsado del nido familiar, rechazado por su padre, arrinconado. Ya lo estoy viendo salir de la casa del padre con un hatillo para buscarse la vida. El caso es que al benjamín le sonrió la suerte. "El año pasado reconocía tener un patrimonio valorado en unos 10 millones de euros". Bueno, no le sonrió, le soltó una carcajada inmensa. "Se benefició de la amnistía fiscal de 2012". ¿Esa por la que quieren mandar a Rato a la guillotina? "El escándalo por supuesto delito fiscal que azota a su familia hizo que sus socios le pidieran que dejara" sus empresas. Hay qué jorobarse, la lata que le está dando la familia a este pobre. En fin, El País es así, ya lo dice el propio Cebrián, "el periodismo profesional está amenazado". Javier Ayuso tiene la deferencia de hablar un poco del PSOE. Le pone deberes para el nuevo año. Primero, el "liderazgo. Deben buscar un líder aglutinador y capaz de ganar elecciones". El segundo, "recuperar los millones de votos perdidos". El tercero, "recuperar la ilusión de los jóvenes". Y por último, "cerrar su crisis con el PSC". Córcholis, es más fácil dejar de fumar.

ABC: "El juez admite que Oleguer Pujol ha seguido blanqueando, pero rehúye encarcelarlo". Bieito Rubido está muy cabreado con el juez. "Es sorprende, no tanto contravenir el criterio del fiscal como por la gravedad del caso y la certeza de que hay posibilidades reales de que siga delinquiendo", que parece que es purito vicio en esta familia. "El instructor tendrá sus argumentos, y son dignos de respeto. Pero no por ello hay que compartirlos". Entre los columnistas destaca la mala baba de Luis Ventoso con Rivera. "No sé si lo han notado, pero tenemos al gran Albert como una malva (…) Apena ver a Albert sin guión" mientras "Mariano ahí sigue". Lo que apena es ver a algunos sobando el lomo del poder mientras se ensañan con los demás.

La Razón sigue dándole a Cifuentes días después. "Cifuentes tendrá que defender sus primarias ante el pleno del congreso del PP". Que ya Marhuenda, que ya. Todos nos hemos enterado que primero tendrá que pasar por encima de tu cadáver. Carmen Morodo es la enviada al acto de Faes. "Aznar se reivindica como el faro ideológico de la derecha", dice con mucha ironía. "El expresidente había invitado a la plana mayor de la dirección del PP, pero la delegación quedo reducida a Maroto y Levy. Todo un símbolo". ¿Un símbolo de qué? ¿Crees que Aznar esperaba que apareciera Rajoy? "El expresidente cerró, eso sí, las especulaciones sobre si pretende formar un nuevo partido. No está en sus planes". Sí, ya lo ha dicho varias veces, no sé por qué nadie le cree. Que se quede con el papel de mosca cojonera, que es mucho más divertido.

Enric Juliana explica en La Vanguardia que Aznar espera "el momento en que Rajoy decida abandonar la primera línea. Esa es la fase que Aznar espera". Pues que espere sentado.