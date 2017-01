Iglesias quiere crear un "gobierno en la sombra" para "ensayar" su llegada al poder en 2020

"Unidad", "tensión" y "gobierno en la sombra", estos tres términos son fundamentales en el borrador político que ha presentado este viernes Pablo Iglesias de cara al próximo Vistalegre II.

En este documento, titulado "Plan 2020: ganar al PP y gobernar España", el líder morado busca prepararse para las elecciones que, a su juicio, serán en ese año. Tras las críticas de Errejón a su estrategia radical, el líder de Podemos rebaja el tono en su texto y pide a las corrientes críticas que tengan "voluntad unitaria".

Ya he terminado mi documento #ParaGanarAlPP, que recoge las ideas de tod@s. Solo unid@s construiremos un Podemos fuerte para ganar en 2020. pic.twitter.com/M7RdkPi8OR — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 13 de enero de 2017

"En la sombra"

Uno de los planes para los próximos años de Iglesias es crear un "gobierno en la sombra", algo que dice "tiene una larga tradición en Inglaterra, y va construyendo perfiles políticos y técnicos que evitan las sorpresas de los nombramientos caprichosos a los que nos tiene acostumbrada la política turnista".

"Un gobierno en la sombra debe servir para que las españolas y los españoles conozcan la alternativa de gobierno de Podemos, y no limita el trabajo institucional al mero acompañamiento parlamentario, sino que permite ir sentando las bases del futuro gobierno que se ofrece como alternativa", añade.

"Tensión"

El documento político del líder de Podemos añade también que este "gobierno" y todo Podemos tiene que trabajar "a la ofensiva", manteniendo la "tensión" en las instituciones y en la calle y canalizando las luchas sociales.

Iglesias ha hecho público hoy su plan en las redes sociales con unos vídeos en los que da a conocer algunas de sus propuestas.

El Congreso



En un escenario en el que el Gobierno puede ignorar sus propuestas, Iglesias prefiere no centrar el trabajo de Podemos en el Congreso como pide Errejón. Pide centrar su ámbito de actuación en muchos otros lugares como los medios de comunicación, en los centros de trabajo, en los movimientos sociales, y en la calle.

"Nuestros representantes en las instituciones no pueden convertirse en políticos", escribe. "Si nos subordinamos a la lógica institucional, nos disolveremos", insiste. Iglesias no quiere simples "diputados", sino "activistas institucionales", cuyo papel "no puede limitarse al trabajo en los diferentes parlamentos". "Debemos estar en todos y cada uno de los con­flictos sociales y escuchar a los movimientos", asegura.

Busca aliados

A diferencia de Errejón, Iglesias busca aliados como Izquierda Unida o la Anticapitalistas. A los primeros, aunque sin citarlos directamente, les hace un guiño asegurando que apuesta por profundizra la construcción de un "bloque político y social alternativo" junto a IU, las confluencias y movimientos sociales.

A los segundos, les dice que reforzará el "control democrático", la "regulación" y la "protección" de "sectores estratégicos" por parte del Estado como, por ejemplo, en las eléctricas.