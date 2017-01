La alcaldesa de Madrid tuvo este viernes una agenda muy apretada. A las 11 de la mañana acudió al Centro Cultural de China en Madrid para inaugurar el programa de actividades del año nuevo chino, el Año del Gallo. Allí, junto al embajador de la República Popular China en España y el consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, quiso reseñar "lo importante que es en todas las culturas, a lo largo de la historia, el comportamiento de la humanidad cuando ha buscado la fiesta, ha buscado el momento de estar juntos, de encontrarse unos con otros, de abrazarse, de estrecharse las manos, de ofrecerse lo mejor que uno tiene, de guisar. Las fiestas tienen ese elemento tremendamente positivo que nos permite tener la esperanza de que la humanidad va a saber cada vez más defender la paz, el desarrollo, el entendimiento, la tolerancia".

"Y por eso es tan hermoso que haya fiestas, y por eso es tan bueno que seamos capaces de integrar las fiestas de todos en esta gran ciudad de Madrid", dijo. La alcaldesa subrayó que les "gusta definir Madrid como la ciudad del abrazo, la ciudad de la tolerancia, la ciudad en la que no queremos que nadie sea extranjero. Y para eso nos gusta permitir que en toda nuestra cultura y en todas nuestras manifestaciones haya siempre alguien de las distintas comunidades que, junto a la madrileña, están aquí en esta ciudad".

El programa de actividades comienza este viernes y finalizará el 17 de febrero. Habrá "conciertos, talleres, pasacalles, ferias y rutas gastronómicas" y su epicentro será el barrio de Usera, que cuenta con 6.000 chinos entre su población.

El Teatro Español y el despido de De la Fuente

A continuación, la alcaldesa se dirigió al Teatro Español para presentar su nueva programación de la mano de la nueva directora artística, Carme Portaceli. Carmena dijo sentirse "entusiasmada" con la programación que había ideado Portaceli y "cómo lo ha contado: era como un cuenta cuentos, te apetecía verlo todo". Así, la regidora dijo sentirse satisfecha con su elección como directora.

La alcaldesa no quiso dejar pasar la ocasión para dar las gracias al anterior director del Español, Juan Carlos Pérez de la Fuente, al que el Ayuntamiento despidió de manera improcedente. "Gracias, director, porque cumpliste tu cometido". ¿Qué pasó entonces con Pérez de la Fuente?, le preguntaron. "El anterior director cubrió una etapa muy bien, pero creo que avanzamos a base de etapas que se superan unas a otras. Hemos hecho exactamente lo que creemos que debemos hacer".

No opina lo mismo la concejal de Ciudadanos Sofía Miranda. "Lamentamos una vez más que un evento, que tenía que haber lucido por sí mismo, se ha visto ensombrecido por la mala gestión, por la falta de consideración que tuvo el equipo de Gobierno de echar al anterior director. Han hecho alusiones constantes a que la nueva directora ha ganado un concurso público, pero se olvidan que el anterior director también ganó un concurso público y lo que hicieron fue echarle a la calle con nocturnidad y alevosía, lo cual también demuestra su falta de respeto y credibilidad que tienen los concursos públicos para el nuevo equipo de Gobierno".

"Los buenos y los malos"

"Yo me enamoré del teatro en este Teatro Español", confesó Carmena. No obstante, la alcaldesa reconoció que no acude a las salas madrileñas. "Madrugo tanto (a las cinco de la mañana) porque (por) este trabajo tan raro que es ser alcaldesa- es un trabajo raro que hay que hacer muchas, muchas cosas- llego a veces un poco cansada para ir a las sesiones de la noche". ¿Y antes de ser alcaldesa, cuántas veces vino al Teatro Español? ¿Piensa enmendarse a partir de ahora?, le preguntaron.

"La verdad es que mi vida ha tenido bastante que ver con la intensidad en las profesiones que he desempeñado. Cuando era magistrada tampoco tenía mucho tiempo libre. Pero sí, he visto cosas preciosas en el teatro. En la medida que sea posible sí (acudiré al teatro), pero el trabajito de alcaldesa es un poco complicado y cuando se madruga tanto no se puede trasnochar".

No obstante, la alcaldesa quiso destacar lo interesante que le parece que exista dentro de la programación una "reflexión sobre el bien y el mal". Y es que una de sus "sorpresas en esta actividad mía es que en ocasiones se me critica que hago un discurso buenista y me ha sorprendido mucho que un discurso buenista sorprenda y una actitud malista no sorprenda. Y eso me hace pensar lo importante que es que reflexionemos sobre el bien y el mal; sobre los buenos y los malos".