Pablo Iglesias e Iñigo Errejón han puesto las cartas sobre la mesa. Este viernes, los dos dirigentes de Podemos presentaron los borradores con sus propuestas políticas de cara al próximo Vistalegre II. Ambos aseguraron que esperan poder negociar sobre estos textos y llegar a un acuerdo para fusionarlos y no tener que enfrentarse en la asamblea que tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de febrero. Pero no es una tarea sencilla ya que las diferencias entre uno y otro no son nada fáciles de superar.

"Ganar al PP"

Tanto el número uno como el dos de Podemos quieren "ganar" las elecciones. La diferencia es el cómo. El secretario general morado apuesta por hacerlo desde la calle, desde "movilización y el conflicto social". Pero no solo quiere "acompañar las protestas o las manifestaciones", dice que busca llegar a crear "una sociedad dentro de la sociedad". Asegura en su documento que sus diputados tienen que ser "activistas institucionales".

Por su parte, Errejón destaca que para poder ganar tienen que demostrar que son útiles desde ya en las instituciones. Asegura que tienen que trabajar por "aislar" al PP negociando con el PSOE. Aboga porque Podemos no se dirija solo a los que se movilizan sino también a los que necesitan "garantías".

La relación con IU

Es uno de los temas más espinosos entre pablistas y errejonistas. En su documento, Iglesias prefiere no mencionar a Izquierda Unida directamente aunque sí que asegura que su intención es crear un "bloque político y social, de carácter popular, capaz de anudar a los diferentes sectores sociales que quieren avances y de articular no solo un plan alternativo de gobierno, sino un nuevo proyecto de país".

Errejón, en cambio, quiere que Podemos continúe siendo una organización autónoma e independiente. "Nuestro objetivo es más ambicioso que la unidad de la izquierda, es la unidad popular y ciudadana en la que cabe la izquierda tradicional, pero va mucho más allá", aseguran. Además ciñe la colaboración con IU a alianzas electorales que necesitarían el respaldo previo de la militancia.

La relación con el PSOE

Pablo Iglesias asegura que Podemos debe alejarse del PSOE y defiende vehementemente que la decisión de no pactar con ellos y Ciudadanos para hacer presidente a Pedro Sánchez fue la correcta.

Errejón se centra en lo que debe hacer Podemos con el PSOE en estos momentos. Una sus metas es "aprovechar la crisis existencial del PSOE para formar una nueva mayoría en nuestro país".



Propuestas más concretas

En algunas de sus propuestas más concretas que se desvelaron este viernes tampoco están de acuerdo. Un ejemplo de ello es la intención del líder de Podemos de crear un "gobierno en la sombra", algo que dice "tiene una larga tradición en Inglaterra, y va construyendo perfiles políticos y técnicos que evitan las sorpresas de los nombramientos caprichosos a los que nos tiene acostumbrada la política turnista".

"Un gobierno en la sombra debe servir para que las españolas y los españoles conozcan la alternativa de gobierno de Podemos, y no limita el trabajo institucional al mero acompañamiento parlamentario, sino que permite ir sentando las bases del futuro gobierno que se ofrece como alternativa", añade.

Errejón tiró por tierra esta propuesta asegurando que estas cuestiones hay que hacerlas "a la luz" y apuesta por demostrar "solvencia y madurez" en el Parlamento más que por poner "cargos ficticios" a personas concretas.

Y por ahora, solo se trata de las diferencias a nivel político. En unos días se verá si esta lista aumenta con las propuestas organizativas de cada uno.