Los agentes de la Guardia Civil son los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que menos cobran. Su retribución es ligeramente inferior a la de los miembros de la Policía Nacional con categorías y puestos similares. También es mucho menor que la que cobran sus homólogos en policías autonómicas (Ertzainta o Mossos d´Esquadra) y en algunos de los principales cuerpos de policía local.

La equiparación salarial es un viejo anhelo de las asociaciones profesionales del cuerpo, uno de los pocos puntos -junto a la necesidad de aumentar el material de autoprotección, por ejemplo- que consigue que todas ellas vayan unidas de la mano. Y así han estado en la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados, donde este miércoles han asistido al primer rifirafe parlamentario sobre la necesidad de aumentar en salario de los agentes del Instituto Armado.

El portavoz de Ciudadanos en materia de Interior, Miguel Gutiérrez, ha pedido al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que ponga fin a la "precaria situación salarial" de la Guardia Civil y ha acusado al PP de llenarse "la boca con lo mucho que admiran y se preocupan por la Fuerzas de Seguridad" cuando "la realidad es que su Gobierno se desentiende de las personas que consagran su vida y su carrera profesional a protegernos".

"Además del espíritu de sacrificio, de la seriedad y del rigor con el que desarrollan su trabajo, y de su papel fundamental en la lucha contra ETA, los españoles valoran que la Guardia Civil haya quedado al margen de casos de corrupción en tiempos en los que tristemente esto era el pan nuestro de cada día", ha dicho en alusión a la institución, tras lo que ha recordado que sus agentes también "siguen velando por la seguridad de la población una vez terminado su turno de trabajo".

"Este respeto y admiración sigue sin verse reflejado en su compensación salarial", ha dicho el portavoz de Ciudadanos, que ha destacado que "los niveles salariales en los que se encuentra la Guardia Civil están muy por debajo de los del resto de cuerpos policiales, especialmente, de policías autonómicas y locales". "En algunos casos llega incluso al 30 por ciento", ha enfatizado.

Como ejemplo de ello, ha expuesto ejemplos con puestos "más o menos homologables" de Guardia Civil y Policía Nacional, como que un comandante en jefe de un puesto del Instituto Armado cobra unos 5.400 euros menos al año que el comisario de una comisaría de Policía; que el capitán jefe de una compañía cobra unos 6.800 euros anuales menos que elinspector jefe de una comisaria de Policía; o que el cabo primero de un puesto principal de la Benemérita cobra más de 2.000 euros menos al año que el oficial jefe de un grupo de la Policía Nacional.

Gutierrez ha denunciado asimismo que un error en la formulación de las nóminas achacable a la Dirección General ha provocado que más del 60 por ciento de la plantilla (45.696 guardias civiles) recibieran mal su nómina durante más de un año (abril 2015-junio 2016), un hecho que se ha tenido que corregir ahora en la nómina de enero, lo que ha provocado un grave quebranto a los que estuvieron cobrando de más, ya que ahora han ingresado sueldos de 650/700 euros netos. "El mecanismo de compensación se debió hacer de forma prorrateada y no de golpe en el mes de enero", ha expuesto.

Zoido no hace promesas que no pueda cumplir

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha destacado "la excelente labor Guardia Civil en favor libertad, democracia y seguridad de los ciudadanos". "Es lo que hace que con independencia de los diferentes Gobiernos, siempre haya permanecido como la institución más valorada por los ciudadanos", ha continuado, para decir que "no es insensible a la situación que atraviesa la Guardia Civil y otros servidores públicos".

Ha censurado el tono "apocalíptico" que a su juicio ha empleado el portavoz de Ciudadanos y le ha dicho que "no es posible" que existan diferencias del 30 por ciento entre las nóminas de los miembros del Instituto Armado y los del resto de policías, al tiempo que ha recordado que la retribución se fija por competencias exclusivas, siendo difícil establecer comparaciones efectivas reales entre diferentes cuerpos.

A continuación, ha entrado directamente en la cuestión principal, si los agentes de la Guardia Civil pueden contar o no con una subida salarial en próximos tiempos: "No sabemos si vamos a tener o no Presupuestos Generales del Estado. No podemos hacer una promesa que no sabemos si vamos a poder cumplir. Pese a ello, pondremos el mayor empeño de nuestra parte para intentar mejorar las condiciones de los agentes de la Guardia Civil".

"Puntualizar algunas cuestiones. Hay problemas, claro que si, pero no comparto las afirmaciones que ha hecho. Las diferencias orgánicas y estatutarias entre Guardia Civil y Policía Nacional hace difícil hacer esas comparaciones. Dentro de cada cuerpo también hay diferencias retributivas entre miembros con el mismo empleo", ha dicho el ministro. Como ejemplo de ello, ha señalado que no cobran lo mismo "un sargento de equipo TEDAX y un sargento del servicio de armamento" o "un teniente coronel que sea profesor de la academia o un teniente coronel jefe de la comandancia".

"Esta explicación no quiero que sea una excusa", ha continuado Zoido, que ha asegurado que "la responsabilidad del Gobierno del que formo parte debe ser la búsqueda del mayor equilibrio posible entre las retribuciones de estos cuerpos". "Se está trabajando, aunque hay asignaturas pendientes. Se está realizando un estudio serio y riguroso sobre retribuciones salariales para poder afrontar su mejora", ha añadido.

El titular de la cartera de Interior ha reconocido el error que se ha producido en la elaboración de nóminas en la institución y ha aportado cifras sobre el problema. Se han pagado 1,84 millones de euros a 27.643 guardias civiles a los que se había pagado de menos durante un año y un mes. Igualmente, se han descontado 1,23 millones de euros a 18.053 guardias civiles a los que se les habían ingresado dinero de más por error.

Respecto a estos últimos, ha dicho que al 80 por ciento se le ha descontado menos de 100 euros de su nómina de enero. Al 14,5 por ciento se les ha descontado entre 100 y 200. Al 3 por ciento la cantidad ha sido de entre 200 y 300 euros. Por último, al 1,2 por ciento se les ha descontado entre 300 y 400 euros y al 1 por ciento entre 400 y 500 euros. "La normativa no permite el prorrateo de los importes indebidos y no se optó por expediente de reintegro para evitar a los agentes cargas adicionales en el IRPF, pues deberían haber realizado una declaración complementaria", ha justificado.