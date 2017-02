Bescansa se marcha haciendo ruido: se declara "insumisa" ante Iglesias y Errejón

"Somos mayoría las personas en Podemos que nos sentimos insumisas a ese eje de confrontación. Un eje que no ayuda a Podemos, que lo perjudica. A estas alturas, toca ya que nos demos cuenta de que el proyecto está por encima de las personas que lo fundamos", así ha respondido Carolina Bescansa a la pregunta de por qué abandona la dirección de Podemos refiriéndose al enfrentamiento entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón.

La ya ex número tres del partido morado ha ocupado este jueves su escaño en el Congreso de los Diputados después de anunciar ayer que no iba a formar parte de ninguna lista en el próximo Vistalegre II.

Eso sí, tras este dardo al número uno y al dos de la formación, Bescansa ha asegurado que confía en poder seguir siendo secretaria general del grupo parlamentario de Unidos Podemos.

La que fuera fundadora de la formación morada ha asegurado que en su partido se está viviendo "un marco de choque de trenes" y que, con su marcha, ella ha buscado no "echar carbón en una de las locomotoras". Bescansa no ha querido aclarar qué puesto le ofreció Pablo Iglesias en su candidatura y ha añadido que su marcha, junto a Nacho Álvarez, "no es un problema de listas".

"Toque de atención"

Tras una noche en la que los dirigentes de Podemos han tenido que finalizas sus dos listas para el Vistalegre II y en la que también han afrontado el abandono de una de sus fundadoras, Iglesias e Errejón ocupaban este jueves por la mañana sus escaños visiblemente cansados.

El primero en tomar la palabra en los pasillos de este Congreso ha sido el secretario político de Podemos, Iñigo Errejón, que ha asegurado que el movimiento de Bescansa es un "toque de atención" con respecto a como "hacen los procesos y cómo trabajamos".

El número dos de Podemos ha lamentado también que Iglesias esté planteando una pugna a dos al ser el cabeza de lista pablista además de presentarse a secretario general. Algo que no era necesario porque él no está cuestionando el liderazgo de Iglesias.

Por su parte, Pablo Iglesias, que se ha pronunciado poco después no ha confirmado si Bescansa continuará como secretaria general del grupo parlamentario de Unidos Podemos.

Monedero carga contra Errejón y Bescansa

En una mañana movida para Podemos, el que también ha opinado sobre la crisis interna ha sido Juan Carlos Monedero. Ha vuelto a criticar a Errejón y ha cargado contra la hasta ayer número tres de la formación, asegurando que con su repentina marcha buscan que "hablen de ella".

"No creo que haya sido lo mejor decir me voy para que hablen de mí", ha criticado añadiendo que Bescansa es "corresponsable" al mismo nivel que Iglesias y Errejón de las disputas internas del partido.

También ha tenido palabras para la lista propuesta por los errejonistas. Ha asegurado que "es un error", ya que considera que no concuerda su discurso a favor de la plurinacionalidad en la formación con que "llene la lista de amigos de Madrid".