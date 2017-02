El 'Chema' de Aída 'apuñala' a Errejón y dice que se hubiera ido con Pablo Iglesias

En El Mundo no decae el entusiasmo. "Golpe judicial contra el 3% de la Convergencia de Mas". Dice el editorial que "por acción o por omisión, Artur Mas, presidente de la Generalitat y líder de CDC durante los hechos que se investigan, es responsable y, como mínimo, debe dar explicaciones cuanto antes a los catalanes. Pero la propaganda independentista se escudó ayer de nuevo en el victimismo y presentó la redada como un nuevo ataque del Estado al proceso soberanista". Pero si el proceso es eterno, que nos digan cuándo les viene bien. Federico Jiménez Losantos comenta el ataque de IU a los colegios bilingües. "Si Errejón tuviera lo que hay que tener para mandar en un partido comunista convencería al Partido del Amor, ahora del corazón partío, para huir de los comunistas de IU exhibiendo en Vistalegre la campaña de IU contra los colegios bilingües". "Los odiadores del saber lo que quieren es desterrar el inglés" mientras "apoyan la inmersión catalana, que prohíbe el bilingüismo español". No te engañes, Federico, lo que le pasa a la izquierda con los colegios bilingües es que los puso Esperanza Aguirre. Con eso está todo dicho.

El País nos vuelve a dejar con la boca abierta con un titular sonrojante. "Operación policial contra el 3% en vísperas del juicio a Mas". Caramba, ni TV3. ¿Habrá comprado Artur Mas el periódico de Cebrián? Pues no lo descarten, a tenor del artículo de Xavier Vidal-Folch. "Artur Mas no es un delincuente". Dice que "no toda desobediencia es un delito de desobediencia. Y la suya, jurídicamente no lo parece". Eso lo dirá el juez, señor Folch. No contento, pide una "sentencia suave, que el tribunal podría acompañar de una petición de indulto". La leche. No sabemos si Mas es un delincuente o no, pero de que en este periódico no tienen ni mijita vergüenza no tenemos ninguna duda. Otro de los temas estrella de hoy del periódico de Prisa es el siniestro comisario, el tal Villarejo, que parece sacado de un película. Javier Ayuso se hace un refrito de cloaca. "Villarejo lanza una campaña de amenazas ante la presión de la justicia". Le dedica una doble página con informaciones ya publicadas en otros medios la semana pasada. "Ofensiva del comisario Villarejo para evitar el banquillo por el 'caso Nicolás'". "El policía ha compaginado su actividad oficial con la privada". Incluso se marca un editorial que dice que "el comisario jubilado José Manuel Villarejo y un grupo de policías y periodistas de su órbita han desenterrado viejas historias que afectan al rey Juan Carlos y al CNI mientras sugieren que les sobra arsenal con el que hacer temblar las instituciones. Villarejo tiene un interés directo en este asunto, que es el de protegerse contra la imputación judicial por el caso conocido como del pequeño Nicolás (…) Hay que comprobar si el desentierro de viejas historias y la sugerencia de que puede amenazar con más madera se trata efectivamente de un chantaje". En fin, Ayuso sabrá. Él es el experto en cloacas.

ABC dice que "El 3% asedia a Artur Mas". Qué ingenuidad tan conmovedora. Ni le va a rozar. Bieito Rubido dice en su editorial que "históricamente, la Generalitat ha sido la cobertura de un interminable saqueo para esquilmar a los catalanes sin asomo de ética (…) Ha sido la clase dirigente de Cataluña la que ha robado a espuertas a todos los catalanes", y claro, como cree el ladrón que todos son de su condición, de ahí viene lo de España nos roba. Hermann Tertsch nos pone verdes de envidia. Dice que "cuanto más ruido quieren hacer, menos caso les hacen. Quien buscara ayer información sobre Cataluña en la prensa internacional sólo encontraría el gol de Messi". Jo, qué suerte. Aquí llevamos años tragando columnas y columnas, editoriales y más editoriales, y nada, que no se cansan.

La Razón dice que "El 3% apunta a Mas". Ya habíamos notado algo. Marhuenda se muestra optimista. "Tarde o temprano, la realidad de las cosas acabará por dispersar la cortina de humo del proceso separatista y pondrá a los actuales gobernantes de Cataluña ante las responsabilidades propias de una gestión nefasta para el interés común. Entonces ya no valdrá parapetarse detrás de las banderas del victimismo". No lo verán nuestros ojos. Rocío Esteban consigue la entrevista del día y nos distrae de la pesadez de Cataluña. Se le agradece. Pepe Viyuela, el Chema de Aída, que ayer se apuntó a la lista de Errejón, va y dice que "si Iglesias me hubiese llamado, también habría ido". Hombre Chema, que tal y como están las cosas entre los dos podemitas eso sienta como una patada en el estómago. Qué puñalada trapera a 24 horas de darte un puestecito.

Y La Vanguardia, que en temas catalanes suele ir de la mano de El País, va y le deja en la estacada. "La trama del 3% salpica la gestión de CDC en Barcelona". Eso sí, ni rastro de Mas. No editorializa sobre el asunto, pero tampoco cuestiona la operación policial. Para eso ya está Pilar Rahola, que dice que "el chicle de una investigación que se va alargando en el tiempo tanto como se intensifica periódicamente, al ritmo de la intensificación del conflicto político". Que la fiche El País, ahora defensor de la delincuencia.