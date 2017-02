2.000 colegios dejarán de servir panga en el menú

Más de 2.000 colegios de toda España dejarán de servir en el menú de sus comedores el panga atendiendo a la demanda de asociaciones de padres de alumnos y a la exigencia de varios gobiernos autonómicos a las empresas de catering de no servir este pescado después de las dudas surgidas en el sector alimentario sobre la calidad de este producto.

Desde el grupo Serunion, que se encarga de la comida diaria de 2.100 colegios de todas las comunidades autónomas (más del 80% públicos), han indicado que esta compañía ha decidido sacar el panga de los menús como respuesta a la demanda social. En gran parte de las autonomías, se acordó "hace ya tiempo", porque los pliegos de los concursos así lo exigen, y en el resto, "que son casos residuales", desde el jueves 2 de febrero.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha confirmado que, hasta el momento, España no ha recibido ninguna alerta sanitaria ni alimentaria en relación al panga. Fuentes del departamento de Dolors Montserrat han explicado que el producto, que suele importarse de Vietnam, cumple todos los requisitos que exige la Comisión Europea cuando llega a los puntos de inspección fronterizos, donde se tiene que certificar que la mercancía está correcta.

Carrefour España informó este miércoles que dejará de comprar panga "de forma preventiva desde el día de hoy" debido al impacto ambiental de su crianza y a la contaminación del agua provocada por la cantidad de excrementos y desperdicios que emiten los peces.

Por su parte, la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) exigió este miércoles a los ministerios de Educación y Sanidad la prohibición de forma urgente del consumo del panga, la tilapia y similares en los centros escolares en defensa del derecho a una alimentación sana y saludable de los menores.

¿En qué colegios se sirve panga?

La Consejería de Educación de La Rioja solicitó la retirada de este pescado durante la mañana del pasado jueves. En Murcia, la Consejería de Educación han indicado que el panga no se sirve en la mayoría de sus centros, concretamente, los que se han adherido al Plan de Calidad de Comedores Escolares (283 de los 380 centros que hay en esta región). El motivo, según las mismas fuentes, es que este tipo de pescado "no entra en los planes de los nutricionistas".

En Castilla y León, el consejero de Educación, Fernando Rey, ha informado este miércoles que los 506 comedores escolares de los colegios públicos de Castilla y León no sirven en sus menús panga desde 2010, tras las quejas de asociaciones de padres, por lo que ha pedido "tranquilidad" a las familias y ha asegurado que la nutrición de los 36.000 usuarios de estos comedores está "en buenas manos".

En Asturias, la Consejería de Sanidad ha asegurado que desde 2013 se prohíbe el consumo de panga en los centros educativos, como así lo indica el pliego común para el servicio de catering en los colegios y escuelas infantiles de esta comunidad. Lo mismo ocurre en el País Vasco, donde hace al menos tres años no se ofrece este pescado en sus centros educativos.

Cataluña deja esta decisión en manos de los centros educativos por la "ausencia de riesgo de consumo", según han informado desde la Conselleria de Salud, que han recordado que analizó entre 2014 y 2016 un total de 84 muestras de panga para la investigación de parámetros biológicos y químicos establecidos por la normativa comunitaria y que solo una resultó disconforme con los parámetros microbiológicos.

Al departamento de Educación en Galicia no le consta que se sirva panga en los comedores escolares públicos, ya que los menús tienen que ceñirse a una guía publicada por la Xunta, que no incluye el panga, aunque avisa de que no le corresponde la prohibición de este pescado.

El Gobierno de Aragón lleva un año trabajando en unos nuevos pliegos para los comedores escolares "en los que se quiere primar la calidad sobre el precio", según fuentes del Ejecutivo de la Comunidad, que han asegurado que se va a dar más puntos por la no inclusión del panga.

Los colegios públicos de la Comunidad de Madrid seguirán dando panga en los comedores y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid hasta que las autoridades sanitarias no digan lo contrario. Una decisión similar se ha adoptado desde la Dirección General de Salud Pública de Baleares, que han afirmado que no tienen "ninguna evidencia de que el panga sea perjudicial para la salud o que sea un alimento poco seguro" y que, de momento, no tienen previsto hacer ninguna recomendación.

En Castilla-La Mancha, fuentes de la Consejería de Educación han informado de que sólo hay una empresa de catering en esta comunidad que sirve panga en los comedores escolares y, que por tanto, "el impacto es mínimo en relación al conjunto de la comunidad". No obstante, han asegurado que van a recomendar a esta empresa que no incluya esta especie, aunque advierten de que no pueden obligarla.