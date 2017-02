Los problemas no dejan de crecer para Pablo Iglesias. Después de que Carolina Bescansa abandonase sus cargos orgánicos en el partido, este domingo, otro de los fundadores de Podemos, Luis Alegre, ha cargado contra el equipo del secretario general acusándoles de querer "destruir el proyecto".

En un duro artículo, Alegre apunta directamente al entorno más cercano de Iglesias. Concretamente, carga contra su jefa de Gabinete, Irene Montero; el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil, Rafa Mayoral; y el secretario general adjunto del Grupo Parlamentario, Juanma Del Olmo. Les llama "conspiradores" y "cortesanos".

En el texto, titulado ¿Qué está pasando en Podemos?, y publicado en el diario.es, Alegre explica que estas personas "entraron tarde y entraron mal, con la intención de excluir a todos los que no formaran parte de su pandilla. No son más de cuatro o cinco personas, pero suficientes para dar al traste con todo".

Alegre, que lleva meses apartado de la escena pública, expone en este artículo los motivos que le han llevado a alejarse de Iglesias y a escribir este texto. "No querría reprocharme nunca haber estado callado mientras veía cómo un grupo de conspiradores estaba a punto de tomar el control de Podemos. Creo que esto es algo que va a ocurrir casi con seguridad, porque van a lograr parasitar a Pablo hasta destruir al organismo", afirma. "Estoy seguro de que Pablo se dará cuenta un año o dos después de que le hayan matado los suyos, pero ya será tarde", añade.

En medio de la campaña de primarias del partido, el que fuera uno de los fundadores de Podemos asegura, refiriéndose a la candidatura que presenta Iglesias, que "no me puede pedir que vote a una lista llena de gente que, honestamente, creo que va a acabar con él y con Podemos sin miramientos".

Según explica, "desde que fundamos Podemos, no me he encontrado con nada tan dañino para Pablo y para el proyecto como la camarilla que, a día de hoy, está dispuesta a destruirlo todo con tal de no perder su condición de cortesanos".

"Aún no consigo entender cómo Pablo lo ha permitido. Soy su amigo desde hace más de 20 años y sé que Pablo no es así. Lo único que se me ocurre pensar es que sigue sin tener ni idea del tipo de cosas que se hacen en su nombre. Pablo es un hombre de honor por encima de todo. Y cuida hasta la muerte a la gente que considera sus amigos. Pero creo que ahora se confunde: llama amigos a quienes no tienen más interés que el de mantener su posición excluyente, incluso si eso implica la destrucción de Pablo (y, por lo tanto, de Podemos)". Alegre concluye que votará a Iglesias porque Podemos necesita estar dirigido por él pero no hará lo mismo con la lista que le acompaña.