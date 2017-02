Arenga de Mas a las puertas del TSJC para cerrar la primera sesión del juicio por el 9-N

A las doce y media hacían su reaparición triunfal en las puertas del TSJC Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. Posaban en lo alto de las escalinatas y bajaban entre aplausos. Los jefes de las organizaciones separatistas eran los primeros en abrazarse a los acusados. Después, algunos consejeros y diputados. Ya no estaban ni Carles Puigdemont ni Oriol Junqueras. Se repetía la escena de los alcaldes de la vara, en primera fila tras la valla. Mas se dirigió a ellos para intercambiar impresiones y repartir bendiciones. Rigau y Ortega detrás daban la mano y abrazos a muchos de los concentrados. Acto seguido, se subieron a una plataforma desde la que Mas arengó a los suyos. "No voy a dar un discurso sino a daros las gracias. Me habéis demostrado que no estamos solos. Gracias por vuestro apoyo, por vuestras convicciones".

La mayoría de los manifestantes llevaba en el paseo de Lluís Companys desde antes de las ocho de la mañana. Cincuenta mil según los organizadores, 16.300 al parecer de Sociedad Civil Catalana (SCC) tras aplicar la formula "densidad por superficie", es decir, "en base a informaciones obtenidas de la retransmisión del canal 3/24 y de la red de colaboradores de la entidad que ha trabajado a pie de calle. Concretamente, se ha ajustado el número real de metros cuadrados ocupados" afirma en una nota la entidad. La Guardia Urbana, por su parte, ha dado la cifra de cuarenta mil personas, diez mil por debajo de los inscritos.



El viento y la bandera de España

El principal entretenimiento de los manifestantes se produjo cuando el fuerte viento estuvo a punto de arrancar la bandera de España del mástil del edificio judicial, circunstancia muy celebrada. Los funcionarios del TSJC tuvieron que arriarla y volverla a izar.

Este martes a las nueve se reanuda el juicio y en principio no está prevista ninguna manifestación a las puertas de los juzgados.