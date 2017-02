En el programa Es la Tarde de Dieter de esRadio, Dolores Agenjo la ex directora del Instituto de Educación Secundaria Pedraforca de Hospitalet de Llobregat, que se negó a ceder a las presiones de la Generalidad para dar las llaves del centro para que se celebrara la consulta ilegal del 9-N, ha comentado las mentiras de la exconsejera Irene Rigau.

Dolores Agenjo también tiene que declarar en el juicio por el 9-N que se está celebrando en Barcelona y en el que ya han declarado Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega. Es la única directora que no cedió su centro a la consulta ilegal y ha recordado que Rigau negó que se presionaran a los directores algo que es "mentira" y que "ella dice que todo lo hicieron los voluntarios como si los centros se abrieran solos. Alguien les tenía que dar las llaves y son los directores las que las tienen".

"Claro que hubo presiones. Si llamar cuatro veces a un director para que entregue las llaves el jueves día 6 y el viernes día 7 no es presionar ¿qué es presionar? Si decir 'si no me entregas las llaves es porque me estás desobedeciendo y eres la última que queda por entregarlas' ¿qué es presionar?" ha señalado la ex directora del instituto de Hospital de Llobregat.

Una de las cosas que han hecho los independentistas para desacreditarla es resaltar su vinculación con Ciudadanos, estuvo en sus listas en las pasadas elecciones, y con otras entidades que no son independentistas. Agenjo ha asegurado que hasta el 9-N ella no tenía ningún tipo de vínculo y que todo viene después. Tras los ataques que recibió por su decisión. Una de las cosas que ha apuntado es que "querían obligar a todos los directores a actuar como comisarios políticos".

Tranquilidad ante la declaración en el TSJC

Dolores Agenjo ha contado que afronta con "tranquilidad" la declaración ante el juez porque "no tiene nada que temer" ya que "el juez puede comprobar si es cierto o no" lo que dice.

La exdirectora ha dicho que el juez "puede pedir que se investiguen las llamadas que hubo aquella tarde a mi instituto, de donde procedían y quién las hizo. Puede preguntarle a las personas que me acompañaban y a la conserje que me pasó la llamada de la directora de Servicios Territoriales. Puede consultar los correos electrónicos donde los directores se quejan de estar recibiendo presiones".

Además ha contado que se siente "abochornada" por "el espectáculo esperpéntico de ciertos políticos en Cataluña y su manera indecente de manejar los sentimientos de las personas".