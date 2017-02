Mas se enfrenta al juez, se hace responsable del 9-N pero lo atribuye a los voluntarios

Con más de tres cuartos de hora de retraso comenzó el juicio a Artur Mas y las exconsejeras autonómicas Joana Ortega e Irene Rigau. Se les acusa de prevaricación y desobediencia y arriesgan un máximo de diez años de inhabilitación. Preside el Tribunal Jesús Barrientos y cuenta con los magistrados Carlos Ramos y Eduardo Rodríguez. Actúan en representación de la fiscalía Francisco Bañeras y Emilio Sánchez Ulled.

Tras las cuestiones previas, Mas se negó a contestar a la fiscalía y comenzó su particular show a preguntas de su abogado, Xavier Melero, quien trató de facilitar el mitin de su defendido. El presidente del tribunal, Jesús Barrientos, se vio obligado a intervenir en varias ocasiones cuando Mas comenzaba a reiterarse en sus consideraciones. Siempre desafiante, el expresidente de la Generalidad se jactaba del 9-N al tiempo que atribuía toda la responsabilidad a los voluntarios.

La argumentación de la defensa es que las comunicaciones del Tribunal Constitucional (TC) no eran claras, no advertían de los efectos jurídicos de la consulta del 9-N y que ni el TC ni la Fiscalía actuaron para detener el "proceso participativo".

Según Mas, la administración dejó de liderar la organización del referéndum cuando recibió el primer requerimiento judicial, a principios de octubre, y "cambió el formato". El expresidente de la Generalidad justificó la celebración del 9-N en los mandatos parlamentarios: "El 9-N no fue un capricho personal ni una ocurrencia, sino la consecuencia de numerosas resoluciones políticas". A pesar de ello, "cambiamos el concepto de a consulta y se organizó con cuarenta y dos mil voluntarios".



Requerimientos difusos

Mas también acusó al Constitucional de "indefinición" y de que "ni yo ni ningún miembro del gobierno fuimos advertido personalmente". Preguntado por su actuación el día de autos, alegó que "mi deber era que aquel día se celebrase con tranquilidad, como así fue". Y lanzó la pregunta de "¿cómo es que el Constitucional no hizo nada para evitar la celebración de la consulta?". En ese momento, el juez le paró los pies y le dijo que no estaba en el banquillo de los acusados para hacer preguntas sino para responderlas. Mas replicó que si no podía hacer preguntas si podía hacer afirmaciones y aseguró que el TC ni la fiscalía hicieron nada para impedir la consulta. Barrientos le cortó y se dirigió a su abogado para que continuara el "interrogatorio".

Melero le cuestionó por su participación en la apertura de los institutos y Mas volvió a lanzar un mitin sobre su "responsabilidad en la idea". El juez atajó a Mas y le pidió que contestara a si era responsable de la apertura de los "colegios electorales". Mas se encaró con Barrientos y le dijo: "Sí que he contestado. He dicho que soy el responsable de todo".