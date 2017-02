Rivera enarbola la bandera de la maternidad subrogada mientras el PP lo debate

La gestación subrogada es una de las apuestas programáticas de Ciudadanos desde que en 2015 inició su eclosión como partido nacional. En marzo de 2016, el grupo naranja en la Asamblea de Madrid, liderado por Ignacio Aguado, logró que se votase una Proposición no de Ley para instar al Gobierno a la regulación de esta práctica, aunque no salió adelante pese al apoyo matizado del PP (los populares enmendaron la iniciativa para que no mediase contraprestación económica para la madre gestante) por la indisciplina de algunos diputados populares.

Este martes, en su primer acto público después de la IV Asamblea General de Ciudadanos, Albert Rivera, ha protagonizado un coloquio en defensa de la regulación de la maternidad subrogada junto a la responsable de Igualdad del partido naranja, Patricia Reyes, el ginecólogo Pedro Fuentes y dos personas que han vivido en primera persona la experiencia de la maternidad por este método: Sonia Ruano y el conocido empresario Quique Sarasola, amigo de Rivera, quien ha agradecido a la formación centrista "por defender a mi familia".

El hotelero, visiblemente emocionado cuando hablaba de sus hijos, ha equiparado la regulación de la maternidad subrogada o maternidad por sustitución (así la ha definido el ginecólogo Fuentes) con las leyes aprobadas en España sobre el aborto o el divorcio. Ruano, por su parte, ha hablado del "duelo de la infertilidad" que le provocó un cáncer, aunque se ha felicitado de que "la vida te cierra puertas pero te abre ventanas".

El compromiso de Rivera

Rivera ha cerrado el coloquio coincidiendo con el resto de intervinientes en que la oposición a la regulación de la gestación subrogada responde a razones "de hipocresía" y asumiendo un compromiso que ha suscitado la ovación de las doscientas personas que abarrotaban el salón del Hotel de las Letras de la Gran Vía de Madrid: "Os prometo que esto va a ir al Congreso y lo vamos a pelear para que esta legislatura salga adelante".

Rivera asume un protagonismo especial en una cuestión que en el PP suscita diversas opiniones la víspera de su Congreso. Preguntado por ello este martes en el Congreso, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, negaba que la reactivación de esta propuesta tenga algo que ver con esa coyuntura. Al contrario, el número dos centrista ha dicho que son los populares los que debaten ahora sobre la maternidad subrogada después de que haya sido defendida por Ciudadanos.