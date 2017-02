Zapatero descarta presentarse para salvar al PSOE de Pedro Sánchez

Es la guinda en el surrealismo de las noticias que afectan al PSOE pero es real. Según ecodiario.es varios dirigentes autonómicos, entre ellos la madrileña, Sara Hernández, estarían trasladando al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la petición de que se presente para frenar la candidatura de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE.

Una posibilidad que reconoce dicho diario se ve respaldada por su entorno más cercano que asegura "podría verse tentado". Pero el ex presidente del Gobierno, fiel apoyo de la baronesa Susana Díaz, se ha apresurado este martes a desmentir tal posibilidad: "es absolutamente increíble, no tiene la más mínima visibilidad".

En un desayuno informativo, Zapatero se ha mostrado "optimista sobre el futuro de España y sobre el futuro de mi partido". "Ya verán como tenemos un buen congreso y de ahí saldrá un proyecto que pueda competir", ha añadido.

El ex líder del PSOE no ha querido pronunciarse en ningún momento el nombre de los tres potenciales aspirantes socialistas pero veladamente ha dicho "respetar" la decisión de Sánchez de retirarse si no gana y también los tiempos de Susana Díaz a la hora de presentarse porque ésa es "su decisión y su voluntad". Ha señalado que "todo aquel" que emprende la carrera por el liderazgo en el PSOE le despierta "simpatía" pero advierte que esto exige "una gran voluntad, determinación y apoyo".