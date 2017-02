Begoña, "molesta" con Pedro Sánchez, le para los pies

El Mundo abre a toda pastilla con una entrevista a un madero (I parte, además) de nombre Eugenio Pino, último jefe operativo de la Policía Nacional. "Pedí detener a los Pujol, pero los jueces son muy garantistas", dice. "En el caso de los Pujol a algún colaborador se le paga, para eso están los fondos reservados", dice también. "En Interior se graba todo", continúa largando. "Villarejo nunca me dijo que tenía información sobre Corinna. Yo la conozco por las revistas del corazón". ¡Anda!, como yo. Ah, y que no existen las cloacas. Federico Jiménez Losantos le desmiente tajantemente y dice que lo de las cloacas viene de lejos, pero "el término se hizo popular" con Felipe González "para designar a ciertos sectores de la Policía, intactos desde la Dictadura, a los que cabía encargar operaciones secretas sin que los agentes preguntaran por el respaldo legal y judicial". De película. Esta lección de cloacas viene a cuento de la destitución de otro poli, García Castaño, desvelada por Fernando Lázaro ayer en esRadio. "Casualmente el único responsable policial del 11-M que seguía en su puesto, o sea, en su cloaca (...) Ya veremos si Zoido va en serio y tras echar a los caimanes orea y purga las alcantarillas o solamente quiere pintar y asear el despacho". Qué peste, qué peste, como dice el anuncio de Pato WC.

El País celebra con alborozo el barómetro del CIS. "El PSOE mejora ligeramente con su posición política en la oposición. Es el único partido que asciende a pesar de la abstención ante Rajoy". ¿Ven cómo acertamos al cargarnos a Pedro Sánchez?, quiere decir, olvidando que Podemos sigue por delante. Cebrián, eufórico, dice en el editorial que "la novedad aportada por el ultimo sondeo del CIS es una cierta recuperación en la intención de voto al PSOE y la buena valoración de Javier Fernández", lo que "confirma el valor de la moderación y la gestión pacificadora llevada a cabo para reconstruir un proyecto político gravemente herido" frente al "estéril no es no" de Sánchez. Pues los mítines los peta. Debe ser que a esos no les ha preguntado el CIS. "Parece que la decisión de permitir la investidura del candidato del PP", dice evitando mencionar a Rajoy, "no solo ha desbloqueado internamente al PSOE, sino a todo un país". Pues el PSOE está hecho unos zorros y el país en vilo esperando a Pedro Sánchez. "Los socialistas han hecho bien colaborando a la gobernación de España (…) Los meses y el sondeo muestra lo acertado de la vía escogida". La vía escogida por mí, le falta decir a Cebrián. Francesc de Carreras, que es un cielo de hombre, cree que "en el nacionalismo catalán todavía hay seres inteligentes que saben perfectamente que el camino emprendido es erróneo y solo puede conducir a la frustración". ¿De verdad crees que hay vida inteligente en el nacionalismo catalán, Francesc? Pues lo esconden de bien. "Entonces, ¿por qué insisten?", se pregunta. Pues según él, porque "buscan una negociación con el gobierno siempre que se les asegure una salida que les salve la cara frente a los suyos. Están echando un pulso al Estado para sacar tajada, quedar bien y así salir del maldito embrollo". Vamos, que, según Francesc, Mas & Cia insultan, vejan, humillan y roban al resto de España para que les hagamos un favor. Pues chico, no me cuadra nada. Y claro, con estas formas, Frances se pregunta si ¿hay que tenderles la mano y ayudarles a salir del hoyo? ¿o hay que dejar que se estrellen ellos solitos?". Confío en que sea una pregunta retórica, Francesc.

ABC dice que "España se ofrece a ser interlocutor de EEUU en Europa y América latina". ¿Rajoy? ¿Se ha vuelto loco el presidente? ¿Con la que hay montada y lo poco que le gustan a él los líos? Anda, anda, presidente, no te metas en ese jardín que puedes salir escaldado. Jaime González se lamenta de que Javier Fernández no siga liderando el PSOE. "Es una lástima que esté de vuelta en política, porque en cuatro meses ha logrado que el PSOE se parezca un poco a aquel partido que era el espejo de buena parte de España". Qué manía con desahuciar a este hombre. ¿Por qué está de vuelta, si acabamos de conocerlo?

La Razón también habla de la insensatez del presidente. "Rajoy se ofrece a Trump como interlocutor en Europa y América Latina". ¿Seguro que no llevaba algún Albariño encima cuando habló con el americano? Marhuenda celebra los resultados del PSOE en el CIS. "Se trata de una clara ruptura de su tendencia a la baja" y "el mérito debe atribuirse al actual presidente de la Gestora, Javier Fernández, que ha centrado el partido y le ha devuelto su sentido de Estado. El hecho de que Javier Fernández se haya convertido en uno de los políticos más valorados por la opinión pública no hace más que refrendar lo que apuntamos", dice como si escribiera su obituario. "Un posible retorno de Pedro Sánchez debe tomarse con la natural alarma", así que sólo nos queda Susana a la que "cabe reprochar su tardanza en despejar la incógnita de su candidatura". Como al final no venga, la que se va a liar. Les veo haciendo un lifting rejuvenecedor a Fernández. Por cierto que cuenta El Submarino que Begoña está más que harta de las idas y venidas de su marido y "le habría aconsejado tirar la toalla argumentando que esta nueva batalla ya está de más", pero "las ansias de revancha" de Pedro han podido más que la opinión de su esposa. "Begoña podrá estar molesta, pero le apoyará siempre", a ver, no le queda otra. Eso sí, con la condición de que Pedro deje "definitivamente la política" y aparque el coche si no gana las primarias. A casita.

La Vanguardia dice que "testigos de empresas apuntan que el Govern no frenó el 9-N", mientras que "inspectores y directores de instituto discrepan sobre si hubo presiones". Pilar Rahola, ya para camisa de fuerza, dice que "se ha perdido el sentido de toda mesura y de todo pudor"… en Madrid. Cita la portada de ayer de La Razón –"Veredicto por unanimidad"– y la pasada sangrienta de Anson, lo que es un purito ejemplo de ver la paja en el ojo ajeno. Totalmente desmelenada dice cosas como que "en el día de la ofensa española por la soberbia manifestación de apoyo a los líderes catalanes –¡cómo es posible que los vasallos se subleven!–". ¿Vasallos? ¿Pero de qué habla esta zumbada? "Sólo falta pedir un golpe de Estado para traspasar todos los límites". Esta mujer no está en sus cabales, Godó, y lo sabes.