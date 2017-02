Puigdemont lanza una soflama en el 'Parlament' para tapar las críticas separatistas a Mas

El presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, ha decidido alterar el orden del día de la sesión de control en el parlamento autonómico para lanzar un duro alegato contra la democracia en España.Un día después de la sesión del juicio del 9-N, desmanteladas las coartadas de las defensas de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, Puigdemont ha salido en ayuda de los acusados para atajar varios de los frentes abiertos por la vista.

Las acusaciones de Puigdemont fueron de grueso calado. Afirmó que la democracia en España "está enferma", que "no se hizo limpieza del franquismo", que el Gobierno manipula a la Justicia y que el juicio a Mas es una "farsa" y un "teatro".

En las filas del separatismo ha causado rechazo la estrategia "jurídica" de la defensa y una notable decepción que Mas, Ortega y Rigau derivaran todas las responsabilidades a los voluntarios y las organizaciones "civiles". Puigdemont ha pretendido taponar la vía de agua con una soflama contra España, contra los medios de comunicación, de los que dijo que están al servicio del Ejecutivo y dirigidos contra Cataluña, el Gobierno y el PSOE. Llegó a citar a los Gal y acusó al Ejecutivo de "gastar el dinero de los catalanes en perseguir a los dirigentes independentistas", de "no cumplir las leyes" y de "permitirse un juicio político sin ruborizarse".

El discurso de Puigdemont abrió un turno para los grupos parlamentarios. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, reprochó al presidente de la Generalidad de que sólo hable del proceso. El del PP, Xavier García Albiol, que no incluyera en la corrupción sistémica de la democracia en España el caso Pujol y el 3%. Miquel Iceta, del PSC, le recordó que lo que lo que decida un parlamento no es democrático si no es legal. La portavoz de la CUP, Anna Gabriel, insistió en la desobediencia y Jordi Turull, de Junts pel Sí, cerró el minidebate prometiendo solemnemente que "el referéndum o referéndum se hará o se hará".