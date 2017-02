El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado en Es La Mañana de Federico una iniciativa inédita del partido naranja, que no se contempla en el acuerdo de investidura con el PP: la petición de una reforma de la Ley del Tribunal Constitucional. Rivera, en los micrófonos de esRadio, ha justificado la medida por las prácticas de PP y PSOE intentando cooptar los puestos del Alto Tribunal: "Si esto sigue funcionando igual, replicando asientos, vamos a proponer una reforma del TC. No estamos dispuestos".

La propuesta, según ha explicado el propio líder centrista, pasaría por "mandatos más largos" de los magistrados, garantizando, además, que no haya "puertas giratorias" para quienes formen parte del máximo intérprete de la Carta Magna.

El 9-N se prevaricó

Albert Rivera también ha comentado en la entrevista con Federico Jiménez Losantos el juicio por el 9-N contra el expresidente catalán, Artur Mas, y varios de sus altos cargos. Rivera ha subrayado que se les juzga "por prevaricar" y por lo tanto, ha asegurado en los micrófonos de esRadio, "este juicio no tiene nada que ver con la política".

El líder del partido que lidera la oposición en Cataluña ha mostrado además su asombro por la ignorancia alegada por Mas en su declaración: "Cualquier español que no pague la cuota de autónomos o se salte una norma de tráfico no puede alegar ignorancia, pero que lo haga un legislador, alguien que ha sido presidente autonómico, me parece absurdo".

Rivera, además, ha señalado que lo importante, de cara al futuro, es "parar el referéndum" anunciado por Carles Puigdemont.