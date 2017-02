Marhuenda se supera: dice que el fiscal que renunció a preguntar "acorrala" a Homs

En El Mundo el tufo a cloaca se hace cada día más insoportable con la segunda parte de la entrevista a un policía. "Encargué un informe que aclara las nebulosas del 11-M", dice hoy este señor. Abre el periódico que dirige Cuartango con presupuestos. "Rajoy ralentiza los Presupuestos para que el PSOE pueda justificar su abstención". El editorial pide responsabilidad. "Hay que decirlo con claridad. El Gobierno debe presentar su proyecto de Presupuestos. No hacerlo sería hacer dejación de su responsabilidad. Y, a partir de ahí, son los partidos los que deben retratarse (…) El PSOE debería abrirse a dialogar sobre los presupuestos y a negociar enmiendas. Desgraciadamente, el calendario empuja a los socialistas hacia la posición más escorada" con la vuelta del 'no es no' pedrista. Están más perdidos que el barco del arroz. De la guerra civil en Podemos dice que "sólo puede quedar uno", que "la espiral de tensión y la hostilidad entre Iglesias y Errejon" va a convertir Vistalegre en un espectáculo que me río yo de los combates de gladiadores en la antigua Roma. Qué yupi. Arcadi Espada está en Barcelona siguiendo el juicio por el 9-N. Ayer le llamó la atención el fiscal, "un hombre que inspira una gran curiosidad" y que no quiso interrogar al chuleta de Homs. Cuando el exconsejero catalán le pedía "fuego con los ojos" va "se arrincona y vuelve a callar". "A última hora de la noche del martes el presidente del tribunal tuvo que mandarlo a descansar después de que lo viera incapaz de salirse del bucle donde se había metido en su interrogatorio a los técnicos y gestores (...) Inspiraba verdadera piedad comprobar en su rostro el efecto que causa el alcohol de los datos". Mientras, el juez Barrientos, "tan puntilloso con las formas, transigió con que Homs no le mirara", algo "inadecuado". Bueno, según lo que cuenta Pablo Planas en Libertad Digital transigió con algunas cosas más serias que lo de mirar a un lado u otro. ¿No sería aconsejable apartarle del juicio por falta de imparcialidad?

El País encuentra hoy artillería casera para su cruzada anti-Trump. "El PSOE ve en la actitud de Rajoy con Trump la foto de las Azores". ¿Se quedará sentado el PSOE ante la bandera de EEUU? El editorial arremete contra Rajoy por cogerle el teléfono a Trump. El ofrecimiento de interlocución "no solo constituye un grave error sino un desaire hacia nuestros socios de la UE y los países de Latinoamérica. No parece muy prudente asumir una posición tan relevante de política exterior sin previa discusión en el marco político español y europeo". Y menos sin consultar antes con Cebrián, Rajoy, cómo se te ocurre. Así que le da instrucciones para la próxima vez. "Rajoy debería haber optado por seguir la senda de otros mandatarios europeos" como Merkel y Hollande "que no han dudado en expresar con claridad y firmeza al presidente estadounidense los principios democráticos", que siempre son los que dicta El País. En una cosa tiene razón el jefe de Prisa. "Es extraño que Rajoy, muy reacio a liderar cualquier tipo de iniciativa y a correr riesgo alguno" vaya ahora por la vida de hombre de acción. Le debió de pillar en un mal momento. Califica la oferta de "frívola", "fruto de un deseo de congraciarse fácilmente y sin coste alguno con el presidente Trump" y "un intento de quedar bien con todo el mundo". Vamos, algo impresentable en un presidente de Gobierno. Debería haberle colgado el teléfono. Josep Ramoneda va aún más lejos. "¿Aspira Rajoy a ser el monaguillo europeo de Trump como hizo Aznar con Bush hijo?". Y estos son los plastas del diálogo.

ABC cuenta cómo es "un día cualquiera en el procés" en cuatro fotogramas. Entre ellos, el del juramento del indio de ERC Mashi, del que Jaime González se pitorrea a placer. "Parecía un caso típico de xenoglasia, fenómeno paranormal por el cual un individuo se arranca a hablar una lengua que es completamente extraña provocando el canguelo de la audiencia. Un ejemplo de xenoglasia es el de la niña de El Exorcista, cuando el padre Karras pregunta a la supuesta entidad que había poseído el cuerpo de Regan y el demonio le responde en latín con un vozarrón que mete miedo". El pobre Pío García Escudero "le dio la bendición por si las moscas", que él no está ahí para provocar a Satanás. Que si ya es duro discutir con ERC, con el demonio en el cuerpo puede acabar uno arrojado por la ventana.

La Razón sigue especulando con las resoluciones de los jueces arriesgándose a desatar la ira de Rahola. "Una condena del Supremo a Homs llevaría a inhabilitar a Mas". Dice Marhuenda que el apocado fiscal del 9-N "acorrala a Homs". Me dejas de piedra, Paco, pero si no le preguntó. Aclara en el interior que se creció una vez en la calle, cuando el diputado separatista "se enzarzó con el fiscal" y le espetó "¡qué lástima que no me hayas preguntado porque te habría podido contestar". El fiscal, envalentonado fuera de la sala, le contestó "irónicamente que podía llamar a Madrid para que le asciendan igual que el Gobierno catalán ascendió a muchos de los cargos que han declarado en la causa". Qué pedazo de héroe. Que yo sepa, Marhuenda, donde un fiscal tiene que acorralar a un testigo en un juicio es en la sala, no en la barra del bar.