Verónica Pérez: un grano en el acto municipalista de Susana Díaz en Madrid

Verónica Pérez, secretaria general del PSOE de Sevilla, se hizo famosa por un día cuando proclamó a las puertas de Ferraz, durante los luctuosos sucesos del ya famoso Comité Federal que defenestró a Pedro Sánchez, que la única y máxima autoridad del PSOE en aquel momento era ella. Perteneciente a la guardia pretoriana más íntima y dura de Susana Díaz, se convierte ahora en un grano doloroso en el camino que conduce al acto municipalista de Madrid que precede, tal vez sí o tal vez no, a la presentación de la candidatura de la lideresa a las primarias del PSOE.

Agobiada por el varapalo de la calle y Spiriman en el conflicto de la sanidad, que no ha acabado, ojo, a Huelva, por ejemplo; sacudida por las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre el fraude de la formación; con juicios en ciernes de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y otros en el caso ERE; zarandeada sin compasión por las letras y músicas de los Carnavales de Cádiz –desde "mentirosa" a "traidora" pasando por "pija cortijera", se la llama– acechada por el caso de la Fundación Cajasol y sitiada por una gestión que mantiene a Andalucía a la cola de casi todo, en vísperas de su acto principal, le sale el grano de Verónica Pérez.

El grano tiene dos partes. La primera y principal, la evidencia de que la exalcaldesa de la población sevillana de Gerena, Margarita Gutiérrez Nogales, contratada por Pérez para la Mesa del Parlamento andaluz con la aprobación del presidente del mismo, el socialista Pablo Durán, a pesar de haber sido condenada en firme, dejó un Ayuntamiento completamente destrozado.

La segunda, la sorpresa, porque no se sabía hasta ahora, que ella misma, Verónica Pérez, había sido interrogada por la Guardia Civil con motivo del fraude de la formación pro un curso que recibió hace años.

Margarita Gutiérrez es amiga de Verónica Pérez y heredera del "clan de los Pereirone", uno de los muchos claves locales que influyen en el PSOE de Sevilla, que gobernó Gerena durante muchos años. De sus andanzas e irregularidades dio cuenta Libertad Digital.

Junto con su antecesor, Jacinto Pereira y al secretario interventor Juan Alfonso Rubio López, Margarita Gutiérrez fue condenada e inhabilitada por un delito contra la ordenación del territorio. A pesar de la condena, fue contratada a instancias de Verónica Pérez para la Mesa del Parlamento. Hasta Ciudadanos consideró que la decisión era éticamente deplorable.

Pero la cosa se le complica a Verónica Pérez y, por ósmosis política, a Susana Díaz, porque Libertad Digital ha tenido acceso al informe de la nueva Interventora del Ayuntamiento de Gerena que da cuenta de qué Consistorio se ha encontrado.

Según el informe de enero de este año,

"La organización municipal en general y en cuanto a la gestión económica en particular es históricamente inexistente y caótica. No existe sistema alguno de clasificación documental. Ni tan siquiera existe el más mínimo sistema de clasificación y archivo de documentos con lo que hallar un documento, se refiera a la materia que se refiera, es una tarea extremadamente compleja que la mayoría de las veces no se salda con éxito. No existe un sistema de recepción de facturas o justificantes de gastos, tanto a través del registro general del Ayuntamiento como del registro de facturas".