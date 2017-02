El fiscal del 9-N, a Mas y su camarilla: "Parece de Gila. Alguien ha organizado algo"

El fiscal Emilio Sánchez Ulled invirtió dos horas en desgranar las abundantes pruebas documentales e ingentes detalles técnicos que implican directamente a Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau en la organización hasta el final del referéndum del 9 de noviembre de 2014. Su intervención resultó demoledora hasta el punto de sacar de quicio al expresidente de la Generalidad, que tuvo que ser llamado al orden dos veces por el presidente de la sala, el magistrado Jesús Barrientos. Mas intentó replicar la intervención final de Sánchez Ulled en un nuevo desprecio absoluto por jueces y fiscales.

En ese apartado, Sánchez Ulled estuvo especialmente duro. "Aquí se ha intentado presentar el juicio como una batalla entre demócratas y leguleyos. Pero este juicio también es democracia". "Se ha dicho que el ministerio público ha recibido instrucciones del Gobierno, lo cual es rigurosamente falso. Cuando la fiscal general Consuelo Madrigal me encargó este asunto me pidió una valoración técnica rigurosa tanto si había que archivar el caso o presentar acusación".

"¡Es que ya está bien!"

A modo de conclusión y mirando directamente a Artur Mas, el fiscal le espetó: "Y este tribunal es rabiosamente democrático, tanto si absuelve como si condena". "¡Es que ya está bien!", clamó Sánchez Ulled en un alegato brillante y apasionado sobre la calidad del sistema judicial y la democracia en España, puesto permanentemente en tela de juicio por los nacionalistas.

Uno de los pasajes más distendidos de la intervención del fiscal fue cuando abordó la tesis de la defensa de la celebración por generación espontánea del referéndum. "Ustedes perdonarán, pero es que parece de Gila. Alguien ha organizado algo". También destacó que si hubiera podido interrogar a los acusados, que se acogieron a su derecho a no responder a las preguntas del ministerio público, lo primero que les habría preguntado es "qué parte de la orden del Constitucional no entienden". De ahí pasó el fiscal a demostrar que hicieron caso omiso de la suspensión, que recordó que era temporal, y que participaron de forma directa en la consulta.

Tras el fiscal, Antonio Alberca, letrado de la acusación particular (que representa a dos sindicatos de policía y no a Manos Limpias, según explicitó por si a la defensa se le ocurría utilizar ese argumento) se sumó a las tesis del fiscal, que demostró entre otras cosas que las empresas contratistas de la Generalidad remataron el dispositivo técnico los días 7, 8 y 9 de noviembre y que la Generalidad no se desentendió en absoluto del referéndum.