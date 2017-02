Iglesias y Errejón se lanzan los últimos ataques a unas horas de Vistalegre II

A unas horas de que este sábado por la mañana comience la asamblea de Vistalegre II, los dirigentes de Podemos calientan motores lanzándose los últimos dardos. A primera hora de la mañana, Pablo Iglesias arremetía en una entrevista en cadena Ser contra Íñigo Errejón. Lo acusaba de "tirar la piedra y esconder la mano" señalando a su entorno y no discutiendo sus ideas políticas "abiertamente", y le pedía que fuera "valiente" y que abandonara la ambigüedad.

"Cuando Íñigo plantea que el problema es mi entorno, yo le digo que si tú y yo tenemos ideas distintas y documentos políticos diferentes, no busquemos caminos curvos para llegar al mismo sitio, vamos a discutirlos abiertamente, no busquemos fantasmas". "Creo que en política es fundamental ser valiente y no señalar a compañeros", añadía.

El secretario general de Podemos le pedía a su número dos que fuera "más humilde", después de que Errejón plantease estos días que su lista representa el "Podemos original" y que sus ideas son las mejores para ganar al PP. "Debemos ser más humildes. El planteamiento de 'o estoy yo o Podemos no va a ganar' no es respetuoso", aseguraba Iglesias.

Preguntado por la causa por la que la formación morada perdió un millón de votos el 26-J, ha explicado que se debió que "dejamos de hablar tan claro como antes". Y ha aprovechado la cuestión para asestarle otro golpe a Errejón presentando la disyuntiva de "un Podemos que diga toda la verdad o si queremos un Podemos que no diga toda la verdad".

Iglesias también se ha mostrado convencido en esta entrevista de que este domingo será coronado secretario general de Podemos y, además, ha añadido que es "prácticamente imposible" que salga elegido secretario general pero no obtenga una mayoría en la dirección del partido, el llamado Consejo Ciudadano Estatal de Podemos. "La gente tiene claro que hay dos modelos y que las ideas tienen que estar asociadas a personas. Disociar personas de ideas es un sinsentido y no se va a dar. El resultado va a ser inequívoco".

Errejón contesta

Minutos después de esta entrevista, Errejón intervenía en TVE. El número dos de Podemos cargaba contra las tesis más radicales y cercanas a la "izquierda tradicional" defendidas por Iglesias en los últimos meses. Ha asegurado que nada beneficiaría más a la Gestora del PSOE que un Podemos atrapado "en un rincón del tablero" como una formación exclusivamente"de protesta y de resistencia para los ya convencidos".

Y sobre una posible purga de sus cercanos si pierde en Vistalegre, ha considerado que si el lunes los pablistas prescinden de algunos de los compañeros que le han traído hasta aquí "será un Podemos más débil", por lo que ha pedido "construir, integrando más".