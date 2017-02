La gesta de un joven militante del PP que convive con un podemita

El Mundo cuenta que "la Policía encuentra en un cajón pruebas 'perdidas' contra los Pujol". ¡Ahí va, qué suerte! Lo halló "ordenando un despacho". Es lo que tiene hacer limpieza, que te encuentras cada cosa. Cartas de tu primer amor, diarios de cuando eras adolescente, regalos del novio que te dejó que no llegaron al cubo de la basura pero escondiste en un remoto rincón… Una caja de sorpresas. Federico Jiménez Losantos escribe una carta de "Pablo a los Adefesios" en vísperas del holocausto caníbal de Vistalegre. "'Defender la belleza' (15-3-2016) es, canónicamente, la I Epístola de Pablo a los Adefesios. Pablo no es Iglesias Turrión, sino la Iglesia, por Él fundada y cuyo poder prevalecerá en la Tierra y los Cielos. Adefesios, como aquellos efesios que otro Pablo menor, el de Tarso, adoctrinaba en el origen del catolicismo, son los que no soportan la belleza del proyecto de Pablo y sus discípulos. En vísperas de la Epifanía de Vistalegre (Vistatriste, para los que no soportan la belleza de Pablo) he aquí las claves de la Epístola". Debido a su extensión, remito al original para quien quiera leerla. Raúl del Pozo pasa de similitudes con el Nuevo Testamento. "Los de Podemos se arriesgan a dilapidar, bajo la lluvia y la aguanieve, cinco millones de votos en la reyerta entre los ariscos y los dóciles (…) Los leales a Pablo están seguros de que Errejón no quiere ser el número 2 y lo que aspira es a derribar al número 1", le ha dicho Juan Carlos Monedero. Uf Raúl, menudo bicho de fuente que te has buscado. De un tío carcomido por el rencor y el resentimiento cualquiera se fía.

El País lleva un popurrí de titulares en su portada sin ton ni son. "El Banco de España quiere aclarar su papel en la crisis". "Trump sufre su primer gran revés político ante la justicia". Y "el caso Gürtel resucita a las puertas del congreso del PP". Preocupados se les ve. Cebrián dedica un editorial a intentar insuflar emoción al soporífero congreso pepero. "Se espera calmado y triunfal para Rajoy. Sin embargo, la sombra de la corrupción sigue persiguiéndole" porque "no se trata de un mal menor ni de hechos aislados, sino de una amenaza seria". Ni lo sueñes, Cebrián, no conseguirás que cambiemos el canal de Vistalegre por el de la Caja Mágica ni de coña. Ya tenemos las palomitas y las cervecitas a refrescar en la nevera para deleitarnos con el circo romano podemita del fin de semana. Ni el más terrorífico telefilme de Antena 3 nos hará cambiar de opinión. Ni el director adjunto Javier Ayuso tiene dudas. "¿Qué le ha pasado a Podemos para acabar a puñaladas tan solo dos años después de los besos, la fraternidad y la sonrisa? Sencillamente, que la ambición por el poder y la soberbia intelectual han podio más que los viejos sueños de cambiar el mundo". "Dos días antes del congreso, las espadas están en algo y, gane quien gane, el daño ya está hecho". Jo, cómo mola, que empiece ya, que el público se va… Y frente a esta expectación malsana, el congreso del PP "se vuelve a plantear como un paseo militar de Mariano Rajoy". No hay color, nos quedamos con Vistalegre II.

ABC dice que "cerrar las nucleares dispararía un 25% del precio o de la luz". ¿Qué? ¿Todavía más? Que pongan una en mi salón. Total, qué más da morir de cáncer que de frío y hambre. El editorial habla del congreso del PP, claro. "La aparición de C's y Podemos y el desgaste por la corrupción obligan al PP a replantearse errores y revisar postulados para adaptarse al electorado joven, pero sin cambiar su identidad", que tampoco hay que pasarse. Ignacio Camacho conviene conmigo en que el PP "no puede competir con la riña cainita de Podemos, donde las navajas cabriteras brillan a la luz de la luna (…) La concordia no vende periódicos, la unanimidad aburre en las redes sociales y el sosiego adormece la política". Un peñazo, vamos. Carlos Herrera sugiere a Susana Díaz que le birle a Podemos las portadas del domingo anunciando su candidatura durante el acto con alcaldes en Madrid. Si lo hace, "se fulmina en un pis pas el congreso de Podemos y el del PP". Y le hace un homenaje a la andaluza frente a las críticas. "Convendría no olvidar que si hoy no gozamos de un gobierno de Sánchez y Podemos es gracias a que ella se cruzó al pitón contrario, cargó la suerte y arriesgó la estabilidad de su partido en una acción extraordinariamente contundente. Echar a Sánchez por la ventana conllevaba riesgos y dolor, y Susana lo hizo". Lo que le debe este país a esta mujer y lo desagradecidos que somos. Esto es España, Carlos, esto es España.

La Razón se monta una de esas encuestas a medida en un visto y no visto. "El 71,1% de los votantes del PP apoya que Rajoy repita como candidato". Pues están de suerte, porque es el único que tienen. Además, "la mayoría de votantes del PP no quiere primarias", igualito que Rajoy. Marhuenda dándolo todo. Tan entregado está que hasta ha encontrado a un joven de 28 años que "hace solo tes meses se afilió al PP", para que luego digan que es un partido para viejos. El muchacho, José Manuel Baos, confiesa por qué hizo algo así a riesgo de que le zurren de lo lindo en las redes sociales. "El PP es un partido que me gusta. Ahora que parece que el país es todo de izquierdas y los que no lo somos parece que tenemos que escondernos, quise dar el paso". Cuenta con la ventaja de que "en su familia no le miraron como un bicho raro porque todos son votantes populares", por lo que siempre podrá refugiarse en la cocina cuando vayan a correrle a gorrazos sus compis de la Uni. Dice frustrado este joven pepero que "aún no ha tenido la oportunidad de hablar con Rajoy", Trump se le adelantó, el enchufado, aunque "lo vi un día en una cena del partido, pero sólo le toqué". ¡Tocaste a Rajoy! Pero hombre, Josema, eso es más de lo que ha conseguido Trump, que sólo habló por teléfono. El caso es que este muchacho vive en un continuo peligro, porque resulta que "su compañero de piso es de Podemos e intentan no hablar de política porque si no, 'acabamos siempre mal'". Ni se te ocurra llevarle la contraria, Josema. Si están a punto de matarse entre ellos que son de la misma cuerda no quiero ni pensar lo que harían contigo. Y termina por contarnos su sueño como arquitecto que es: "Construir una iglesia". ¡Dios mío!, ¿y eso lo sabe el podemita? Marhuenda, hombre, pide a Rajoy que le ponga escolta, para un chaval de 28 años que se afilia al partido hay que conservarlo.