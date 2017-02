El público de Vistalegre presiona a Iglesias y Errejón con gritos de "unidad"

La guerra interna que se ha vivido en las últimas semanas en Podemos entre pablistas y errejonistas se ha rebajado este sábado al inicio de la Segunda Asamblea Ciudadana. El líder de Podemos y su número han visto como sus bases les daban un toque de atención convirtiendo los gritos de "unidad, unidad" en el cántico más repetido por el público.

"Nadie dijo que fuera a ser fácil",así ha comenzado Pablo Iglesias su discurso inaugural. El, por ahora, líder del partido morado ha llegado a Vistalegre II con un aviso:"El ensimismamiento y la división trabajan para el enemigo". Por eso, pedía no olvidar qué es Podemos.

Iglesias ha reconocido que en las últimas semanas, en las que se ha vivido una auténtica guerra entre pablistas y errejonistas, han cometido muchos errores, pero ha dicho que, a partir del lunes, tienen que ser un ejemplo de "fraternidad, unidad e inteligencia".

Ya en la exposición de su documento político, el líder morado advertía a los suyos de que no pueden olvidar "qué" es Podemos. "No nos confundamos, no reconozcamos la geografía ideológica del Parlamento. Yo soy de izquierdas pero no me creo la geografía parlamentaria de que el PP es la derecha y el PSOE la izquierda. Son representantes de las élites" , ha asegurado Iglesias, que ha pedido no parecerse a los demás partidos ni "en los andares".

No ha mencionado directamente a Izquierda Unida, uno de los temas más espinosos en el enfrentamiento Iglesias-Errejón, pero sí que ha recordado que apuesta por construir un "bloque histórico" con "fuerzas hermanas". Y este ha sido el momento más "tenso" de la mañana de este sábado ya que la sangre no ha llegado ha llegado al río.

El líder de Podemos también ha tenido palabras para el PP que celebra a unos kilómetros del Palacio de Vistalegre su congreso nacional. Se ha referido a las políticas populares como "mediocres", "ineficaces" e "injustas". "Aquí seguimos dispuestos a ganar, dispuestos a hacer frente al mal Gobierno, no se confíen señores del PP, el viento del cambio sigue soplando", ha asegurado el líder de Podemos.

Errejón

Por su parte, Íñigo Errejón ha también ha apelado en su discurso a la "unidad". El lunes, ha afirmado, "habrá un Podemos más unido y más fuerte". Y ha cargado contra el Partido Popular: "Tened cuidado, no sea que el siguiente congreso lo tengáis que celebrar en un centro penitenciario".