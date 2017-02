Susana Díaz: "Tengo ganas, fuerzas e ilusión. Me encanta ganar"

Baño de masas, exhibición de fuerza, y pistas sobre una candidatura que hoy no ha anunciado pero sí ha insinuado con claridad la presidenta andaluza, Susana Díaz, al final de su discurso en el polideportivo de la ONCE en Madrid:"Tengo fuerzas, tengo ganas, tengo ilusión. Estoy animada y lo de ganar ya sabeis que va de suyo". "Me encanta ganar", ha asegurado la baronesa socialista que ha concluido su discurso levantando a un auditorio al que prometió "volver a poner en pie al PSOE".

Más de 4000 personas -1000 de ellos alcaldes, según los convocantes-, entre quienes ganó el poderío andaluz recién llegado en los más de 60 autobuses fletados por el PSOE de Andalucía. Por ello, no hubo ningún regidor andaluz que interviniera en la tribuna de oradores. Uno catalán del PSC, otra manchega, una tercera leonesa y el vigés Abel Caballero, alcalde de la FEMP intervinieron uno a uno para disimular el marcado acento andaluz de los asistentes. "Eres lo mejor que tiene el PSOE, Susana", dijo Caballero.

De ahí que la presidenta andaluza y más que posible candidata a las primarias haya querido darle a los asistentes, que coreaban su nombre desde las abarrotadas gradas, lo que querían, alguna pista a través de una enigmática promesa:"Os doy mi palabra de que todos vamos a empujar para ganar las próximas elecciones municipales y en España. Y lo vamos a hacer muy pronto".

Alternativa a Rajoy

Un gran mitin con el que Díaz quiso proyectarse como la alternativa al Gobierno del PP y de Mariano Rajoy cuya proclamación este fin de semana enmendó al hablar del "congreso de la resignación y la apatía", el del "presidente del Gobierno al que ya le da igual todo" y que "utiliza la resignación de las personas para mantenerse en el Gobierno".

Frente a ello, y sin mencionar la asamblea de Vistalegre II de Podemos que también se celebra este fin de semana, la lideresa andaluza se proyecto como el antídoto contra esa resignación que "siempre acaba provocando una sociedad conservadora" y prometió que "no vamos a estar agachados, nos vamos a levantar. Ante los populismos de derechas y de izquierdas que siembran ira, nosotros vamos a sembrar esperanza y confianza. Sin mesianismo".

Candidatura "blanca y en botella"

Finalmente la esperada convocatoria cumplió su misión: "ha sido un éxito, estamos desbordados", decían desde el entorno de Susana Díaz a Libertad Digital para quien la candidatura de Susana Díaz es "blanco y en botella" aunque no dirán la palabra leche hasta que se convoque formalmente las primarias en el próximo Comité Federal a finales de marzo o principios de abril. "Es muy importante respetar los tiempos", dicen quienes pretenden evidenciar que ni Pedro Sánchez ni Patxi López lo han hecho.