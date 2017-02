Entre los muchos momentos en la agitada Asamblea de Podemos en Vistalegre, que terminó con un Iglesias muy reforzado, destacó uno: el reproche que lanzó desde el escenario un militante al secretario de Organización del partido, Pablo Echenique.

El podemita, Fernando Barredo, se dirigió a Echenique, que le escuchaba entre el público, para recordarle cómo en una visita a Toledo destacó que "la comisión de garantías es una de las cosas que mejor funcionan en Podemos". "Yo contesté que con algún matiz: tiene ochenta y tantos mil casos sin resolver".

Ante el estupor de Echenique, el podemita insistió, en un tono cada vez más exaltado: "No me parece un ejemplo de lo que mejor funciona en Podemos. ¡Más de 80.000 casos, si esto es lo mejor, decidme a mí qué coño funciona!". La cara del secretario de Organización lo decía todo.

Barredo, de la plataforma Podemos en Equipo, no terminó ahí su discurso: continuó diciendo que "la comisión de garantías no puede hacer resoluciones secretas, porque no las hace ni el Tribunal Supremo de España, y nosotros predicamos transparencia". "¿Qué tal si lo hacemos con el ejemplo?", le espetó a Echenique.