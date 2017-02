El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quiere poner orden en el seno de la Policía Nacional y poner fin al lamentable espectáculo que suponen las filtraciones y grabaciones que se han venido haciendo públicas desde las denominadas ‘cloacas’ de la institución. Quiere acabar con los supuestos informes fantasma que luego nadie encuentra o a la aparición fortuita de pendrives con pruebas judiciales cuya cadena de custodia está en entredicho.

Después de haber guardado silencio sobre este tema durante una semana, ha aprovechado la rueda de prensa en la que ha presentado los datos de criminalidad en España durante el año 2016 para valorar estas cuestiones. "Abogo por que el Estado de Derecho se imponga y estas cosas pasen a la historia. Quiero que no se mencionen más informes que luego no aparecen o pendrives sin el refrendo de quien los custodie", ha comentado el ministro.

El ministro ha explicado que tras leer la entrevista a un medio de comunicación que concedió el antiguo DAO (Director Adjunto Operativo), Eugenio Pino, en la que decía que la Brigada de Análisis y Resolución de Casos (BARC) -que el propio Pino había creado en 2015- había realizado informes sobre los atentados del 11-M, el Faisán o chivatazo a ETA y la desaparición de Marta del Castillo que "despejarían" algunas "nebulosas", decidió solicitar esos informes.

"Después de todo lo que se ha venido hablando y escribiendo he pedido que esos informes me los traigan", ha dicho Zoido, pero "no los encuentran" pese a que, según ha especificado, los ha solicitado "en repetidas ocasiones".

Sobre el del caso Faisán, ha especificado que "parece que había dos copias pero no están ninguna", mientras que del supuesto que se habría realizado sobre los atentados terroristas del 11-M ha indicado que le han comunicado que también "parece ser que en su día hubo un informe que tenían dos personas", pero que al igual que los otros dos "no encuentran".