El mensaje de Monedero a Isabel San Sebastián

En El Mundo la cosa va hoy de fiscales. Hay una fiscalía mala –"La fiscalía general ordenó no acusar al presidente de Murcia"– y una fiscalía buena –"Mas justifica los insultos y el acoso a la fiscal jefe de Cataluña"–. El editorial trata de la fiscal buena. Es "intolerable", "si ya es sumamente preocupante que la violencia y el insulto eclosionen en las calles de Cataluña, aún es mas importante que encuentren amparo en la clase política (…) El independentismo se ha saltado una nueva línea roja". He ahí, la cuestión. ¿Tiene el independentismo líneas rojas? Es más, ¿tiene líneas? Federico Jiménez Losantos se larga a Francia, aunque las cosas allá no andan mucho mejor. "Lo normal es que el votante de Sarkozy del 2007 acabe votando a Le Pen. ¿Por qué? Porque dice lo que mucha gente quiere oír y la dictadura mediática de lo políticamente correcto ha proscrito. Si gana Le Pen lo lamentaré, pero no me sorprenderá. Con ella, no con Trump, debería entenderse Rajoy". Lo que queda de lo políticamente correcto te va a correr a correazos, Federico.

El País anuncia que "el Congreso investigará el caso Bankia y la crisis bancaria". Ni rastro de lo ocurrido a la fiscal catalana en su portada, ni un comentario, ni un editorial. Juan Andrés Rojo habla en El Acento de qué va a ser de los jóvenes "airados" que se ilusionaron con Podemos. "A muchos seguidores de Podemos no les ha gustado el espectáculo que dieron Iglesias y Errejón con sus enfrentamientos. Es posible que tampoco les seduzca el camino que se perfila después del congreso. La cuestión es si existen otras alternativas donde puedan canalizar esas ganas de hacer política. O si, al final volverán a la atonía, al desencanto, la decepción". O al botellón, que las penas con vino son menos penas.

ABC, siempre tan optimista, dice que "Puigdemont ya sabe que desoír al TC tiene consecuencias". ¿Sí? Pues hasta el momento no hemos visto ninguna. "El Constitucional anula el nuevo plan secesionista y deja claro a sus promotores que, si mantienen la consulta, incurrirán en las responsabilidades que Mas aduce ahora que ignoraba el 9-N". Aterrados se les ve, que se lo digan a la fiscal de Cataluña. Bieito Rubido no es de este mundo, o eso parece según su editorial. "En el caso de Mas, la inhabilitación para un cargo público sería una pena grave, pero cabe plantearse si es proporcional al daño que han causado sus conductas (…) Poca cosa parece la inhabilitación". Date con un canto en los dientes si llegan a eso, Bieito. Álvaro Martínez augura un negro futuro a Errejón tras el "trastazo" de Vistalegre. "Pensaba salir por la puerta grande y salió por la de la enfermería". Y más vale que se olvide de su "37%", porque Iglesias, después del "susto que se ha llevado en los últimos meses con el levantisco movimiento intentado por los errejonistas" no está para magnanimidades. "A partir de ahora, tonterías las mínimas". David Gistau está convencido de que Errejón también lo sabe y "aguarda con resignación el castigo". "Perder es perder. En Podemos y en cualquier otro ámbito. Habiendo perdido, la posibilidad que le queda a Errejón es no dramatizar su purga. Tampoco debería pedir clemencia". A agachar la cabecita y aceptar lo que caiga. Y eso si no se pone muy tonto. Isabel San Sebastián cuenta emocionada el mensaje que le escribió Monedero para pedirle que votara a Pablo. "Cuando vi quién era el remitente casi me da un vuelvo al corazón. Juan Carlos Monedero en Twitter mortal, el mismísimo brazo derecho de Pablo Iglesias se dirigía personalmente a mí para pedir mi apoyo a a la cabeza visible del tándem (…) El futuro de Pablo Iglesias dependiendo de mi voto... ¡Qué maravilla". Hija Isabel, hija, ni que te hubiera pedido una cita Richard Gere. ¿No será que le tienes en tu agenda, le sigues en Twitter o algo así? Porque yo, por ejemplo, no recibí nada. Y que conste que no son celos.

La Razón dice que "el gobierno intensifica su agenda en Cataluña ante el desafío soberanista". Soraya retoma sus viajes a Barcelona. Será para amueblar el despacho. Que haya suerte. Marhuenda denuncia el "inaceptable acoso" a la fiscal y el "silencio cómplice" de las autoridades catalanas. Dicho esto, resalta la contundencia del TC, que "anuló ayer la resolución del Parlament del pasado 6 de octubre" sobre el referéndum. ¿Se lo pueden creer? Pues sí, todavía estamos en esas. Incluso Martín Beaumont llega a decir que el gobierno "ha evidenciado astucia" con el desafío separatista. "Usando las armas legales, está debilitando a golpe de Tribunal Constitucional la hoja de ruta diseñada para la independencia". Que se lo digan a la fiscal. Hay veces que uno no sabe si en La Razón están en la inopia o no les importa hacer el ridículo con tal de hacerle la pelota a Rajoy.

La Vanguardia pasa total de la fiscal de su región. "El TC redobla la presión judicial sobre Forcadell", titula. Es Antonio Puigverd el que escribe sobre el asunto una columna muy significativa. "La buen causa justifica los malos usos: la guerra por el relato es cada día más sucia". "En España, Magaldi" –la fiscal agredida– "se ha convertido en una nueva heroína, mientras que en buena parte de Cataluña es el nuevo rostro del enemigo siempre mentiroso". Y le cae la del pulpo a Neus Munté, no por justificar la agresión, sino por el simple hecho de darle crédito. "Munté no se da cuenta de que ese es precisamente el núcleo de la batalla: aquí no se dirime la justicia, sino la fuerza (…) Vida o muerte". "La verdad catalana, contra la mentira española. Si este planteamiento flaquea, ¿con qué otras armas prolongará el soberanismo su hegemonía?". Vamos, que tenía que haber dicho que la fiscal era una mentirosa, que ella provocó a los pobres indepes para hacerse la víctima, que a quién se le ocurre reconocer que hay separatas violentos. Así no llegamos a ningún sitio, Neus, menuda blandengue.