Nuevo rifirrafe entre Iglesias y Villalobos a cuenta del Banco de España

Pablo Iglesias ha protagonizado este miércoles su segundo enfrentamiento del día. Tras enfrentarse esta mañana a un diputado popular durante la sesión de control, el secretario general de Podemos ha tenido un segundo choque con otro diputado del PP. Ha sido con la presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados Celia Villalobos.

Durante la comparecencia en la Comisión del gobernador del Banco de España, Luis Linde, Iglesias arrancó su turno de intervención haciendo referencia a la actualidad tras la imputación del exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez por la salida a Bolsa de Bankia : "Señor Linde su comparecencia se produce en un momento complicado para la imagen de la institución que representa aquí. Me va a permitir...", afirmaba Iglesias que ha sido cortado de forma inmediata por Villalobos.

La presidenta de la Comisión ha recordado a Iglesias que el tema de la comparecencia de Linde eran las pensiones y no el Banco de España. Iglesias ha insistido diciendo que "le ruego que respete mi libertad de expresión a la hora de introducir las preguntas, usted no decide cómo introduzco yo mi intervención".

"A mí no me incomoda, yo creo en la libertad de expresión pero es el reglamento lo que hay que aplicar", dijo la popular, añadiendo que "aquí ahora se habla de pensiones" y no de "situaciones externas". "Si no les gusta el reglamento cámbienlo, pero vamos a hablar de pensiones y no de la situación del Banco de España ayer, hoy o mañana", ha sentenciado Villalobos.

"No venimos hablar de usted"

Pero Iglesias se ha mantenido en sus trece diciendo que la actitud de la diputada del PP "no es la más sensata y adecuada a la vista" de la situación que hay en torno al Banco de España, para añadir que da una "pésima imagen de su partido y de usted".

"Respeto que piense de mí, pero no venimos hablar de usted y de mí, venimos a hablar de pensiones", ha zanjado Celia Villalobos.

No es la primera vez que Iglesias y la diputada del PP protagonizan un cara a cara. Antes de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 también se enzarzaron durante una visita del líder de Podemos a la Cámara Baja cuando aún no era diputado.