El Gobierno de Carmena aprueba su polémico plan sobre Derechos Humanos

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó este jueves el polémico plan sobre Derechos Humanos, que tendrá una vigencia de tres años, hasta diciembre de 2019. Mauricio Valiente, tercer teniente de alcalde y responsable del plan, señaló que Madrid es, desde hace un año, miembro activo de la Comisión Internacional de Ciudades por los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esto, sumado a la adopción de este plan, "convierte a Madrid en un referente internacional en la promoción y protección de los derechos humanos desde los Gobiernos locales, una de las principales preocupaciones de la ONU desde hace años", añadió.

"Existen muchas realidades globales que impactan en la vida cotidiana de la ciudad de Madrid: crisis económicas, políticas alimentarias, comerciales, financieras, deterioro del medio ambiente, conflictos armados, desarrollo neoliberal desigual e insostenible, así como avances científicos, innovaciones tecnológicas o médicas, en el ámbito de la gestión pública, de la lucha por los derechos humanos, etc", señala el documento de casi 100 folios.

Con el objeto de coordinar e impulsar la implementación del plan en todos los servicios del Ayuntamiento, se pone en marcha una Oficina de Derechos Humanos y Memoria, que impulse la ejecución de los contenidos del plan de forma transversal, apunta el Consistorio de la capital.

Valiente también anunció la constitución de una Mesa municipal de Derechos Humanos, con representantes de todas las áreas de Gobierno. En este sentido, también está prevista la creación de un Foro por los Derechos Humanos, abierto a toda la sociedad civil, que de forma periódica realizará el seguimiento y evaluación del plan.

Se pondrá, asimismo, en marcha un programa de "acogida a defensoras y defensores de derechos humanos gestionado a base de criterios objetivos y transparentes que, a través de una atención integral, garantice sus derechos y que puedan, si lo deseen, continuar su labor desde Madrid". También se dará un "impulso de la iniciativa de ‘ciudades por la Vida’ contra la pena de muerte, tanto en el municipio como para promover que otros se sumen a la misma".

Otro de los objetivos es "convertir a Madrid en una Ciudad para la Paz Global, que promueve a nivel local nacional e internacional una cultura por la paz, de resolución pacífica de los conflictos y de respeto a la solidaridad internacional".

Preguntado por si hay un presupuesto específico para desarrollar este plan, Valiente señaló que "el plan lo que hace es ordenar y orientar la acción municipal y parte de las asignaciones presupuestarias ya existentes. La Oficina de Derechos Humanos y Memoria que ponemos en marcha no va a ejecutar sino que va a promover la ejecución del plan. Esto significa -continuó- que este conjunto de acciones están recogidas en los presupuestos de cada área".

No obstante, añadió que "la memoria económica que acompaña este plan que hemos aprobado hoy señala que de forma directa 16 millones de euros estarían directamente implicados en la ejecución de esos objetivos. Eso no significa que como tiene un desarrollo transversal haya otros ámbitos que tienen una relación directa. Y eso no significa tampoco que esos 16 millones los vaya a ejecutar la Oficina de Derechos Humanos y Memoria".

En el Pleno del pasado mes de octubre, el PP llevó el borrador de este proyecto convertido este jueves ya en una realidad. El grupo liderado por Esperanza Aguirre quería que el Ejecutivo local informara sobre la elaboración del mismo y puso el acento en algunos puntos con los que estaba radicalmente en contra, como aquellos aspectos que hacen referencia a la Policía Municipal o a las religiones. Así opinaba entonces el concejal popular, Percival Manglano, sobre el borrador del texto.