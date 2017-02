Monseñor Amigo clama en el Ritz: "¡Que Dios salve al Rey!"

El cardenal y arzobispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo, ha defendido la permanencia de la monarquía en España. "¡Que Dios salve al Rey!", ha zanjado al ser preguntado por si considera que la institución es anacrónica.

Así lo ha exclamado el cardenal Amigo entre aplausos, durante su intervención este jueves 16 de febrero en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en el Hotel Ritz, en el que estaban presentes, entre otras personalidades, el presidente del Senado, Pío García Escudero, y el exmarido de la infanta Elena, Jaime de Marichalar.

Por otro lado, sobre las críticas a la reforma del papa Francisco, Amigo ha indicado que cualquier intervención, sea de un político o de un Papa, suscita opiniones y críticas y, a su juicio, uno no puede esperar que le pongan "alfombras rojas" por donde pasa. "¿La oposición en la Iglesia? ¿No han oído hablar de la historia de las herejías? No saben lo caro que salen los aplausos en la Iglesia y en la vida pública", ha subrayado.

En cuanto a las relaciones entre el Estado español y la Iglesia, Amigo ha asegurado que son "extraordinariamente buenas, en la medida en que ninguna de las partes intente interferir en lo que no le corresponde". Además, ha criticado que algunos hablen de romper los acuerdos con la Santa Sede. "¿Es que queremos ser la excepción del mundo mundial?", se ha preguntado en referencia a que la Santa Sede tiene firmados acuerdos con unos 180 países.

Entre los temas de actualidad, el cardenal se ha pronunciado sobre la gestación subrogada, para indicar que "el hijo no puede ser un rehén de los caprichos de sus padres"; acerca del presidente de EEUU, Donald Trump, para pedir que no se olvide "que los EEUU de América son siempre los EEUU de América"; y sobre el drama de los refugiados, para clamar "vergüenza" al igual que el Papa en Lampedusa.

Preguntado por la atribución de la organización de las cabalgatas de Reyes, el cardenal ha planteado que las preparen conjuntamente el Ayuntamiento y la Iglesia. "O los dos. Se hacen muchas cabalgatas, la del pimiento verde, la del orgullo de no se qué. Y la cabalgata de los Reyes Magos, es la de los Reyes o no es cabalgata", ha reivindicado. Sobre las personas homosexuales, ha afirmado que "por encima está el respeto a la persona".

En el acto se ha presentado la Semana Santa de Medina de Rioseco (Valladolid), donde nació el cardenal Amigo. Esta Semana Santa se compone de 16 cofradías y más de 3.000 cofrades, una cifra elevada en comparación con los 5.000 habitantes de este municipio. El cardenal ha asegurado que tanto en esta como en otras Semanas Santas, la cultura y la fe van de la mano.

"En todas las semanas santas del mundo son inseparables la fe, la familia, la cultura y el pueblo. El pueblo vive y expresa su fe conforme a su propia idiosincrasia, a su lenguaje, a su forma de ser; si al fin y al cabo, el libreto es siempre el mismo, el Evangelio de nuestro señor Jesucristo, pero la música y la cultura la pone cada pueblo, el mismo Evangelio se canta por sevillanas o por la jota castellana", ha explicado.

En este sentido, ha invitado a ser "auténticos" y "transparentes" no solo dando importancia a las imágenes sino, sobre todo, a la fe. "¿Por qué han declarado la Semana Santa de Rioseco de Interés Turístico Internacional? Por las imágenes que son bellísimas pero muertas si no vemos en ellas la imagen de la fe. No se nos premia por ser guapos sino por ser auténticos", ha precisado.

Además, ha pedido no ser "hipócritas" y suprimir procesiones por pensar que va a ofender a los creyentes de otras religiones. En esta línea, ha recordado cómo durante su etapa como arzobispo de Tánger decidió suprimir la procesión del Corpus y celebrarlo en el interior de la catedral por respeto a la mayoría musulmana y recibió una reprimenda del gobernador. "El judío y el musulmán se sienten ofendidos por considerarles intransigentes", ha señalado.