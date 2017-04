Confiesa un exsecretario de Jordi Pujol: "El 3% era lo habitual en el mercado"

Contratos amañados en varios ayuntamientos de la provincia de Barcelona a favor de empresarios dispuestos a pagar comisiones. Es un resumen del caso Pretoria de presunta corrupción, cuyo saldo resultante apunta a un fraude de 50 millones de euros a la Hacienda pública. Ha comparecido este martes Lluís Prenafeta que, como el exconsejero catalán de Economía Macià Alavedra, se enfrenta a seis años y diez meses de cárcel y al pago de una multa de 13.7 millones de euros por interceder en adjudicaciones para modificar las actuaciones de concejales de CiU encargados de las concesiones en consistorios objeto de estudio.

Quien fuera secretario de Presidencia durante el Gobierno de Jordi Pujol i Soley ha reconocido los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Ha confesado que intercedió en los amaños y participó en el reparto de comisiones de entre un 3% y un 4%, porque "era lo habitual en el mercado". Sin embargo, inmediatamente ha subrayado que durante los años que se someten a juicio, de 2001 a 2009, no mantenía en absoluto "contactos políticos o de beneficio político" con personajes importantes de la Generalidad de Cataluña: "llevaba 19 años fuera de la política".

Prenafeta mantenía amistad con algunos. Por ejemplo, con exmolt honorable Jordi Pujol y con Artur Mas. Este último, según un informe de la Guardia Civil, desempeñó un "controvertido y sospechoso papel" en el caso Pretoria. Según indicios que nunca se materializaron, el expresidente medió en la adjudicación de un contrato desde el Ayuntamiento de Sardañola del Vallés. Los concejales de CiU no estaban en primer momento por la labor de adjudicar a Luis Casamitjana Serraclara, vinculado con CDC. Al parecer, Mas actuó para que modificaran su actitud y votasen a este empresario.

Conseguidor de pelotazos

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acogido la quinta sesión del juicio contra los once acusados del caso Pretoria. Están bajo el foco la operación Pallaresa de Santa Coloma, la operación Niesma de Sant Andreu y la recalificación de los terrenos del puerto de Badalona, tres pelotazos urbanísticos en el área metropolitana de Barcelona. Prenafeta ha relatado su participación corrupta en las dos últimas. Llegó a un acuerdo con Alavedra y con el cerebro de la trama, el exdiputado socialista Luis Andrés García "Luigi", para el reparto de comisiones: "Nuestra misión era presentar un negocio y que el comprador decidiera si ejecutaba o no. Si les llevaba terrenos susceptibles de construir me daban una comisión".

El exsecretario de Jordi Pujol ha admitido que abrió dos cuentas bancarias en Andorra y Suiza, ninguna a su nombre. Prenafeta utilizaba testaferros y a su amigo el expresidente catalán como aval para que las entidades le considerasen solvente. La mujer de Prenafeta también ha confesado los hechos que se le imputan.