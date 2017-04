El Gobierno plantea que se pueda obtener el título de la ESO sin aprobar

Según informa El Mundo, el Gobierno está preparando un real decreto que supondrá que los alumnos de ESO podrán pasar a Bachillerato aunque su nota media no llegue al aprobado. El borrador implica que ya no será necesaria una media de 5 para superar el ciclo, lo que desbarata uno de los pilares de la Lomce, que imponía una reválida –que ya se dejó sin efectos académicos– y que se obtuviera una media de aprobado para superar el curso. Sí se permitía, como ahora, pasar de ciclo con dos asignaturas suspensas pero estas no podían ser simultáneamente Lengua y Literatura y Matemáticas.

En concreto, el borrador al que ha accedido el diario mantiene que los alumnos puedan pasar con dos asignaturas suspensas –hasta la entrada en vigor de la Lomce se podía pasar de curso con hasta tres– pero elimina la exigencia de que la nota media sea un 5.

Su aprobación no se prevé hasta el verano: aún tiene que ser examinado por el Consejo de Estado y por el Consejo Escolar del Estado. Pero si se aprueba en estas fechas, estará en vigor para los alumnos de 14 a 16 años que estén cursando este año cuarto de ESO.

Fuentes educativas citadas por el diario lamentan esta nueva rebaja en los planes del Gobierno, que en su día impulsó la Lomce con el objetivo de aumentar el nivel de exigencia de los alumnos.