Falta de medios y personal… las denuncias tras la agresión de varios narcos a guardias civiles

Los hechos ocurrieron el pasado domingo. Varios vehículos patrulla de Guardia Civil y Policía Nacional se presentaron en la zona costera entre El Tonelero y El Burgo, en el Campo de Gibraltar (Cádiz), para evitar que una lancha neumática llegara a la playa y descargara un alijo de hachis. En la arena esperaban más de un centenar de colaboradores de los narcotraficantes para recoger el cargamento y ponerlo a salvo de las autoridades. Todo a plena luz del día.

La presencia policial hizo que la embarcación no llegase a tierra y regresase al mar, lo que no gustó a los colaboradores que estaban tierra, que no cobran jornal si no recogen la droga. Así que decidieron pagar su frustración con los agentes presentes. Empezó entonces una lluvia de piedras que acabó con el patrulla de la Guardia Civil con varias lunes rotas y tres agentes heridos, también resultó herido otro policía, aunque sus dos vehículos sufrieron menos daños.

Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han denunciado este martes la falta de medios y personal con los que se enfrentan diariamente a estas mafias del narcotráfico, con una fuerte implantación social en la zona, pues un importante número de vecinos vive del trapicheo y de colaborar en la carga y descarga de los estupefacientes, y han criticado a la Dirección General por no poner soluciones a un problema que lleva años.

La Unión de Oficiales (UO) dice que "ya no sorprende a nadie ver como apedrean o embisten" coches de la Guardia Civil y la Policía en el Campo de Gibraltar, ataques que, "por desgracia, son tan frecuentes que apenas llama la atención de nadie" y critica que los agentes "se valen únicamente de recursos ordinarios como vehículos patrulla sin blindaje y escasos efectivos en cada actuación" para luchar contra unas mafias que movilizan "hasta a un centenar de personas en cada alijo".

"Frente a esto, llama la atención la pasividad con la que la Dirección General de la Guardia Civil afronta el necesario refuerzo de los efectivos que operan en la zona, no sólo para frenar el contrabando, sino también para proteger a los guardias civiles que en manifiesta inferioridad se juegan el tipo. El malestar y sensación de abandono es creciente", censura la asociación de mando en un comunicado.

"Es inconcebible que, ante el déficit de plantilla existente en la zona, no se tomen medidas de refuerzo como el envío de unidades más especializadas para hacer frente a estos ataques (GRS, USECIC, etc) que permitan combatir esta lacra sin poner en riesgo diariamente la integridad física de los guardias civiles", añaden.

La Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) exige al Gobierno que "tome medidas inmediatas para proteger a los guardias civiles que trabajan en esa zona" y recuerda que "los guardias civiles que trabajan en esa zona se juegan la vida a diario ante bandas de narcotraficantes organizadas que no dudan en utilizar cualquier medio violento para evitar ser detenidos".

"La escasez de efectivos en toda España de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado propicia situaciones de este tipo que poco a poco van saltando a los medios de comunicación pero que los guardias civiles las vemos todos los días y lo más triste es que el Gobierno permanece impasible y no toma medidas para aumentar los efectivos y dotarlos de mejores medios", añade.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha llamado a tomar "medidas inmediatas" ante el creciente aumento de la delincuencia relacionada con el narcotráfico en el Campo de Gibraltar y explica que la situación "está provocando una sensación de desánimo y malestar" entre los agentes, al tiempo que ha censurado que "se minimice el problema" y desde la Comandancia se hayan calificado de "hechos aislados".

Según explican, solo durante el domingo "hubo cuatro enfrentamientos entre narcotraficantes y policías, tanto en tierra como en mar" y alertan de que la jornada pudo tener un balance mucho más grave ya que, "afortunadamente", no pasó nada "en el acoso que sufrió un patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil por cuatro embarcaciones semirrígidas de alta velocidad, ocupadas por una docena de narcos".

"Que la zona requiere más medios policiales, humanos y materiales, no es ninguna novedad. Tampoco lo es que las autoridades hagan caso omiso a esta necesidad. Lo que parece claro es que se requieren medidas sin demora, partiendo de la consideración de que los actuales medios policiales, judiciales y las normas penales relacionadas con la desobediencia y atentado la agente de la autoridad no son suficientes para erradicar esta lacra", dicen desde la asociación.

La Asociación Española de Guardia Civiles (AEGC) también centra sus críticas en la falta de material y personal y se muestra molesta con las declaraciones del subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, quien declaró tras el incidente que el mismo confirmaba que "se está trabajando cara a cara a la realidad que representan las banda de narcotraficantes" en el Campo de Gibraltar.

"Efectivamente, señor subdelegado, claro que desde las Fuerzas de Seguridad se lucha contra el narcotráfico, pero lo que tanto usted, como el ministerio del Interior, no quieren ver es que desde la Guardia Civil se hace sin medios materiales y personales. Porque si la tarde del domingo los tres agentes de la Benemérita que acudieron al aviso del COS no hubieran sido apoyados por los dos zetas de la Policía Nacional hoy no estaríamos hablando de contusiones leves", dicen.

"Usted puede ponerse las medallas que quiera y vender que desde el Gobierno se está trabajando contra el narcotráfico, pero al menos a los trabajadores de la Guardia Civil ya no nos engañan: nos han dejado solos, sin posibilidad de respuesta y contando tan sólo con nuestro deseo de servir. Y tampoco engañan a los narcos, como ya han visto, que conocen muy bien nuestras carencias y por eso se permiten el lujo de soltar los fardos de drogas un ratito para poder apedrearnos", añaden.

La Unión de Guardias Civiles (UnionGC) cree que las Fuerzas de Seguridad están "perdiendo la partida" contra la mafias del narcotráfico y denuncia que "la Dirección General de la Guardia Civil no mira hacia el Estrecho", que según explican "no es otra cosa, en la actualidad, que una autopista prácticamente libre de peaje para la entrada de droga". "Podríamos calificar esta situación como una feria continua que no sólo se sucede de noche, sino también a plena luz del día", añaden.

"Las dotaciones de agentes destinados en la zona, claramente insuficientes al no haberse repuesto durante años sus efectivos por jubilación u otras causas, se muestran sobrepasadas e impotentes ante la avalancha de cada día. Es imperativo centrarse en la zona más conflictiva de España en la actualidad, así como reforzar con personal y medios que puedan dar la respuesta adecuada a esta lacra. Todo indica que estos problemas solo pueden que incrementarse", continúan.