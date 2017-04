La campaña del tramabús se le vuelve en contra a Iglesias: críticas, división interna, averías...

Críticas de otros partidos, malestar interno, averías… el tramabús de Podemos no ha dejado de provocar quebraderos de cabeza en el partido morado desde que este lunes se puso en circulación.

Críticas internas

Las críticas a esta iniciativa no sólo han llegado desde fuera como esperaban en la formación de los círculos, también desde dentro. Desde una parte del sector errejonista han calificado de "vergonzosa" la copia al autobús "del odio" de Hazte Oír.

Especialmente duro ha sido el exconsejero y exmiembro de la fundación de Podemos, el Instituto 25M, Germán Cano. "HazteOír era la campaña de un grupo minoritario amplificando su mensaje en medios con una charlotada. ¿Copiarla no es asumir esa posición?", se preguntaba en las redes sociales.

#HazteOír era la campaña de un grupo minoritario amplificando su mensaje en medios con una charlotada. Copiarla no es asumir esa posición? — Germán Cano (@fdeflaqueza) 17 de abril de 2017

Críticas que no han surtido ningún efecto en la dirección de la formación. Irene Montero aseguraba esta mañana que "nadie" le había dicho que "no le gustaba la idea". "A quien no ha gustado es a los privilegiados, no busquen en los militantes de Podemos lo que es un problema de los privilegiados, que tienen miedo porque se ponen en riesgo sus privilegios", pedía a los periodistas.

Críticas de otros partidos

Dirigentes del PP, PSOE y Ciudadanos han cargado también en las últimas horas contra este "tramabús". Desde el Partido Popular, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha tachado la iniciativa de "pueril" y "antidemocrática", aunque ha señalado que no prohibirá su circulación por las calles en virtud de la ley y de la libertad de expresión. "Somos bastante más demócratas que el señor Pablo Iglesias y su copiloto, Irene Montero", ha asegurado. La número dos del Gobierno también ha recordado que se trata de una idea que ya está bastante manida en referencia al autobús de Hazte Oír.

Por su parte, en el PSOE el tramabús ha conseguido unir a los socialistas que se han mostrado dolidos porque se mezcle al expresidente del Gobierno Felipe González con Luis Bárcenas. Pedro Sánchez aseguró este lunes en una entrevista en Telecinco que le "repugna" esta vinculación. "Se puede denunciar la corrupción sin cuestionar honorabilidad de Felipe". Por su parte, Susana Díaz ha criticado que desde el partido morado se "copien las estrategias de los ultraconservadores". En cuanto a Patxi López ha advertido que "cuando uno hace de la política un 'show' permanente, al final no se le tomará en serio".

Y desde Ciudadanos, su portavoz, Inés Arrimadas, ha señalado que mientras "unos se pasean en autobús", otros presentan iniciativas que pueden servir para acabar con la corrupción.

Avería

A todo ello, hay que sumarle los problemas técnicos del autobús. Si este lunes tuvieron problemas con el sonido en la retransmisión de la ruta, este martes, el vehículo ha tenido que retrasar más de dos horas sobre la hora prevista su salida debido a una avería en el embrague. A pesar de todo ello, desde el partido morado aseguran que continuarán con esta campaña para "decir las verdades que antes no decía nadie".

Este martes ha recorrido de nuevo las calles de la capital y en los próximos días, el tramabús saldrá de Madrid para iniciar nuevas rutas en otras comunidades como la valenciana o la murciana.