"Mayúsculo cachondeo" con la última idiotez de Podemos

"Malestar en un sector de Podemos por su campaña del autobús", la última ocurrencia de P.M. Iglesias tras sus laaaargas vacaciones, titula El Mundo. Dice el editorial que "no hay nada que oponer legalmente a que el autobús circule libremente por España", pero que "sí merece una reflexión sobre los métodos de propaganda que suele utilizar el partido liderado por Pablo Iglesias". ¿De verdad Cuartango que vas a gastar neuronas en reflexionar sobre las chorrada de Podemos? "El autobús de Podemos es infantil", menuda sorpresa. "Podemos mete en el mismo saco a presidentes del Gobierno sin causas penales con empresarios condenados por corrupción, políticos que se encuentran procesados o periodistas críticos con el partido. Todo un intento de hacer ver a los ciudadanos –a los que trata como menores de edad– lo perjudiciales que son para el país los integrantes de esa trama imaginaria". Estos chicos son incorregibles. Dice El Mundo que algún que otro podemita siente "vergüenza" por la iniciativa. Lo que dan es pena de lo tontos que son.

El País no le da mucha importancia al busito y lo lleva en un diminuto titular. "Podemos emula la campaña del autobús de Hazte Oír". Se queja Juan Cruz de que Podemos "ha hecho de la política un saloon del Oeste". No compares hombre, eso es un insulto al western. "No son sólo los caricaturistas: son también los que les han reído la gracia". ¿Y qué quieres, hijo, que los tomemos en serio?

ABC abre su portada con el ex-Papa Ratziguer tomándose una birra. Y nos cuenta que "las primarias del PSOE paralizan la acción parlamentaria de la oposición", así que nos tendremos que entretener con las chorradas de la secta podemita. Del tramabus habla Álvaro Martínez. "Se trata del penúltimo ejercicio parvulario de Podemos –a quien tanto cuesta superar la tardo adolescencia– una vez que la paparrucha de la casta se agotó (…) La trama, es por tanto, lo que ahora pita en un Podemos que abraza de nuevo la infancia jugando a los autobuses y editando recortables donde mezclan churras y merinas y mete a todos en el mismo saco". Qué nivelazo. Hermann Tertsch reprocha el silencio sobre un "autobús que difama a personas honradas a las que mezclan con sospechosos o delincuentes. Y hablan de trama los chicos de Maduro". Tu calla Hermann, que te meten en el autobús echando leches. "Ayer los únicos que habían protestado, con razón, eran dirigentes socialistas indignados por la iniciativa de Felipe González. No se oyó nada parecido de dirigentes del PP por de Aznar y Aguirre. No se oyó a Cifuentes horrorizada como en el autobús de Hazte Oír". Se estaría haciendo la rubia.

La Razón denuncia "el tramabus sin ley de Podemos". Que aparcó en un carril bici, en prohibido y en zona SER sin apoquinar ni un euro. Marhuenda clama en su editorial por un "PSOE unido", el pobre. Y pone a Pedro Sánchez a caer de un burro, un líder "sectario y rencoroso" que "no parece preocupado por integrar ni unir, sino por arrasar a Susana (…) Parece decidido a embestir más que a debatir: o conmigo o contra mí". "Que el socialismo logre salir indemne, sin secuelas, sin heridas abiertas de este proceso es imposible". Sí, más bien parece que va a dejar La matanza de Texas en una película infantil.

Hasta Cataluña han llegado los ecos del bus podemita. Dice Pedro Vallín en La Vanguardia que "fuera de bus, en las redes, hervía un mayúsculo cachondeo". Pero los bobalicones de Podemos "estaban radiantes con su instantáneo trending topic, sonreían con malicia y anunciaban ufanos que el paseo bajo la alfombra madrileña no ha hecho más que comenzar". Pues nada, a comentar las gilipolleces de Pablo Manuel mientras no haya otra cosa que echarse al teclado.