El PP de Madrid está en el punto de mira tras la detención del expresidente Ignacio González por presuntas irregularidades en su gestión de la empresa pública Canal de Isabel II. Y muy especialmente Esperanza Aguirre, de la que González fue su mano derecha durante muchos años.

Aguirre dirige actualmente el grupo municipal popular en el Ayuntamiento de la capital y todas las demás formaciones que conforman el hemiciclo local no perdieron este miércoles la oportunidad de exigirle responsabilidades políticas. Y es que su declaración en la comisión sobre corrupción celebrada en la Asamblea de Madrid se le ha vuelto en contra; en concreto, esta frase: "Debo haber nombrado a unos 500 cargos en mis 33 años de vida política. Me han salido rana solo dos".

La portavoz del Gobierno de Manuela Carmena decidió utilizar la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno para arremeter contra el PP madrileño. "Lo hemos comentado al principio, no dentro del orden del día, pero es evidente que es un tema nacional y que además como Ayuntamiento nos afecta de forma directa porque estamos en el Canal de Isabel II y en otras instituciones u organismos que están siendo investigados", justificó Rita Maestre así el hecho de que decidiera posicionarse sobre este asunto en dicha rueda de prensa. "No es una novedad porque llevamos varios años en Madrid con esta cascada permanente de casos de corrupción".

Maestre mostró la "preocupación" del Gobierno de Ahora Madrid "ante lo que parece haber sido un saqueo indiscriminado de las instituciones y un uso absolutamente partidista y personal del dinero y de los fondos públicos de todos, con las consecuencias que eso tiene no sólo en una clave ética, sino también en lo que tiene que ver con la gestión: de qué manera esa estructura de corrupción afecta a las políticas públicas que se han implantado desde la Comunidad de Madrid". De tal manera, continuó, que "desde la Junta de Gobierno, desde el equipo municipal, lo único que podemos trasladar es la profunda preocupación porque estos casos sigan produciéndose y el deseo de que, si existen responsabilidades penales, se paguen cuanto antes, que creo que es algo que merecemos no como Ayuntamiento sino como madrileños".

Aguirre "debe reflexionar"

A preguntas directas de si cree que Esperanza Aguirre debe dimitir como portavoz del PP en el Consistorio, Maestre no contestó con un 'sí' claro, pero dejó entrever su posición. "Diría que el hecho de que esta pregunta se haya convertido en recurrente debería hacerle reflexionar". Lo dijo "como consejo" a la expresidenta de la Comunidad de Madrid. "Diría que se lo tiene que pensar. No podemos decirlo más veces, pero por supuesto es una decisión suya absolutamente legítima". La prensa insistió a Rita Maestre: "¿Puede Esperanza Aguirre seguir siendo portavoz del PP en el Ayuntamiento con la que está cayendo?". Y la portavoz del Ejecutivo municipal, titubeando, contestó: "Qué decir que no sea una obviedad de sentido común… La señora Aguirre ha repetido en reiteradas ocasiones y con distintas fórmulas imaginativas, porque imaginación tiene, que en una larga trayectoria política ha nombrado a muchas personas y sólo algunas de ellas… esas manzanas podridas o ranas estaban imputadas o inmersas en procesos de corrupción. Lo cierto es que la realidad va modificando fuertemente la proporción y ya no son una excepción sino que se acercan bastante a una mayoría, que eso es algo que debe hacer reflexionar no sólo a la señora Aguirre sino al conjunto del PP de la Comunidad de Madrid, que sigue manteniendo (en el partido) a una persona absolutamente cercada por los escándalos de corrupción. La situación es cada vez más insostenible".

"El PP se está descomponiendo"

Por su parte, el PSOE se mostró mucho más combativo. Su portavoz –que lleva semanas pidiendo la dimisión de Esperanza Aguirre– señaló que tras la detención de González "el cerco se cierra" sobre ella y añadió que debería abandonar su cargo "por el bien de la política, por el bien de Madrid y, sobre todo, por el bien de los madrileños". Así, Purificación Causapié exigió a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, que pida "responsabilidades en el seno de su partido, la primera a Aguirre".

Mientras, la portavoz de Ciudadanos en el Consistorio, Begoña Villacís –cuyo partido sirve de sostén al PP en la Comunidad– fue la más dura contra los populares. "El PP se está descomponiendo", aseguró, "Esto es un caso PP", valoró la edil, para quien la antecesora de González en el Gobierno autonómico "es una más".

Para Villacís, la detención de Ignacio González y 12 personas más y la citación a declarar en calidad de testigo de la actual presidenta regional no tiene "precedentes". "Es el fin de una era, se acaba, ahora por fin le está empezando a pasar factura todo lo que ha hecho". A juicio de la portavoz centrista, el Partido Popular de Madrid entendió que la región "era su cortijo" y sus miembros entendieron el partido como "un fin en sí mismo". "Ahora está pagando la factura en los tribunales", lo que muestra que "nuestras instituciones funcionan", "antes o después lo estarán pagando en las urnas". Apartar a Aguirre es, a su juicio, una decisión del PP. "Si mantienen a Aguirre es evidente que no apuestan por la regeneración, apuestan por el PP de toda la vida".

En este contexto, Cifuentes "no puede marcar un antes y un después" sobre su partido, ni "sacar pecho cuando quiere y luego no asumir responsabilidades por todos los casos de corrupción que están saliendo en Madrid".

🆕🎥@begonavillacis "Al PP le está empezando a pasar factura haber utilizado a la Comunidad como su cortijo, y pronto lo hará en las urnas" pic.twitter.com/J6c9PxG7qK — Ciudadanos Madrid C. (@CsMadridCiudad) April 19, 2017

Aguirre declara como testigo mañana

Mientras, Esperanza Aguirre y su grupo guardan, de momento, un sonoro silencio. No obstante, fuentes cercanas a la dirigente popular niegan categóricamente que vaya a dimitir esta tarde. La ex presidenta debe declarar, mañana jueves, como testigo en el juicio de la Gürtel. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargado de juzgar a los 37 acusados por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005), escuchará mañana a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, citada por el fraccionamiento de las facturas de los servicios prestados por las empresas del 'cabecilla' de la red corrupta, Francisco Correa, cuando ésta dirigía la región.

Aguirre comparecerá bajo la circunstancia de lo que "pueda aportar sobre los hechos" en cuestión y no por su condición política, según subrayó el tribunal en el auto en el que se aceptó esta testifical solicitada por la Fiscalía. La también expresidenta de los populares madrileños aseguró el pasado 27 de marzo que irá a declarar "con muchísimo gusto" y que "dirá todo lo que sabe", al que igual que hizo en 2013 durante la instrucción del caso.