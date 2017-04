Marhuenda monta en cólera: inquisidores, calumniadores, difamadores

El Mundo: "Gürtel persigue a Rajoy", por más que corra. Mucho cachondeíto entre los columnistas. "Mariano, sé fuerte", le aconseja Vicente Lozano, mientras Federico Jiménez Losantos se pregunta "¿será fuerte Mariano?". Y es que no puede evitar "recordar los sms publicados en El Mundo". Quién puede, menudo momentazo. A Pedro J. seguro que tampoco se le ha olvidado. "No es que Rajoy o el PP sean distintos o perores que otros. Lo singular en Mariano es la negación, incluso en el Parlamento, de la evidencia: no admitir que la rueda de la Justicia lo había arrollado. Y por más que, con la inestimable ayuda del PSOE e IU, la haya pervertido, está tan politizada y lela la pobre que lo mismo te perdona que te empitona a la altura del telediario. La incógnita es si podrá aparecerse en plasma a los doctores de la Audiencia o se sentará en el banquillo como una infanta cualquiera. La diferencia es que Cristina-le-ira-bien nunca se presentó a unas elecciones. Rajoy, a todas". Seguro que también le irá bien. A Mariano siempre le va bien. El editorial dice que "aunque se trate de un hecho insólito, hay que recibir esta decisión del tribunal con absoluta normalidad democrática". Pero Cuartango, ¿cómo se toma uno con normalidad lo insólito? Y le da unas palmaditas en la espalda al presidente. "Rajoy no debería quedar estigmatizado por esta comparecencia que, repetimos, se producirá como testigo, aunque sentarse ante un tribunal no sea un plato de buen gusto para nadie". Mariano, hombre, no es para tanto, si eso le pasa a cualquiera. En este país todos los días se sienta algún político ante el juez, pregunta en tu partido.

El País dice plano que "Rajoy tendrá que declarar como testigo por la Gürtel". Dice el editorial que "las instituciones van haciendo su trabajo". Que "la corrupción es uno de los venenos más letales de los que atacan la democracia" y que hay que dar explicaciones porque "resta credibilidad a un partido que gobierna en minoría". Vamos, un peñazo cebrianesco. Menos mal que Enrique Gil Calvo está sembrado y critica al Gobierno por salirse "por la tangente al responder la original pregunta del senador de Compromís: '¿Qué protocolos piensa a adoptar ante la posibilidad de un apocalipsis zombi?'", este gobierno tiene unas cosas... "¿Por qué no hacer el ejercicio intelectual de tomar en serio la cuestión, tratando de resolverla apelando a su simbolismo político?". Enrique, ¿qué te has fumado?

ABC se hace un Rajoy y mira a otro lado con la citación. "May adelanta las elecciones para sacar rédito al Bréxit y a la crisis laborista". Hala, ahora me tapo los ojos. Arrima el ascua a su sardina en el titular de dentro, el que no se ve en el quiosco. "El tribunal del caso Gürtel cambia de criterio y cita a Rajoy como testigo". "El PP censura 'la cercanía al PSOE 'de la acusación popular". No ofrece a sus lectores la opinión editorial del periódico. Bieito, que ya estamos mayores para pataletas. Tiene que ser Ignacio Camacho el que actúe como un adulto y opine algo sobre el asunto. "La citación difícilmente lo meterá en un aprieto penal, pero representa un desagradable marrón político". "Rajoy no logra zafarse de esa sombra maldita: mientras más se la intenta sacudir, más se le acerca". Esta jodida corrupción es como un moscardón pesado. David Gistau prefiere echarse una risas con algo más liviano como el apocalipsis zombi de Compromís. "La actitud del Gobierno ante la posibilidad de un apocalipsis zombi es irresponsable y desasosegante (...) Miren ustedes, si no piensan hacer nada contra los zombis, entonces permitan el reparto de armas y de estacas". Jaja, jaja, qué risa tía Felisa.

La Razón dice que "Rajoy se ve 'víctima' de una 'operación del PSOE' para que declare en la Gürtel". Y si Mariano se ve víctima a sí mismo ni les cuento cómo lo ve Marhuenda. "No es justicia, es política", "existen razones serias para disentir del criterio de esos jueces", "es inexplicable", "el objetivo es arrastrar al presidente hasta la sala del proceso Gúrtel", quieren "perjudicar a Rajoy con un proceder perturbador al servicio de una estrategia difamatoria, en línea con el calumnia que algo queda". "Rajoy testificará, aunque no debería hacerlo. Y lo hará por una deriva política ajena a que la verdad sobre Gürtel se conozca en un proceso con respeto a las garantías y a la presunción de inocencia, incluso de los vinculados al PP, mal que les pese a los inquisidores". Calma Marhuenda, que te va a dar algo, que alguien traiga las sales.

La Vanguardia sorprende dándole mayor importancia a que "Rajoy declarará como testigo en el juicio por la caja B del PP" que al hecho de que "Junqueras avale que si el Estado veta la consulta se declare la independencia". Pero bueno, están ya a puntito de su querida independencia y no le dan el titular principal. ¿No será que ya no les cree nadie?