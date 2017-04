'ABC' y Cebrián se lanzan cual buitres sobre 'La Razón' mientras Marhuenda se queda mudo

El Mundo dice que "el juez acusa a González de cobrar comisiones del Canal en Latinoamérica". Un perfil de Jaime G. Treceño define a González como "estricto, exigente, altivo, trabajador, esquivo, mordaz y chulesco". Vamos, un encanto. El editorial, aparte de narrar los hechos detalladamente, dice que "la operación señala a Esperanza Aguirre. No hay sospechas de que la ahora portavoz popular en el Ayuntamiento de Madrid esté involucrada en ninguna trama de corrupción, ni de que se haya lucrado personalmente de forma irregular, pero tendrá que asumir su responsabilidad política por la detención de su más estrecho colaborador durante tantos años, que además es su amigo personal". ¿Que Aguirre no está en la trama? Eso díselo a Podemos. El Mundo no hace sangre con la implicación del grupo Atresmedia. Tan sólo dice en un recuadro en páginas interiores que "Casals y Marhuenda declararán ante el juez" y que "están acusados de intentar proteger a Edmundo Rodríguez Sobrino", consejero delegado del grupo. Por esa regla de tres habría que meter en prisión a Ferreras, que después de dar el espectáculo con la detención de González olvidó el pequeño detalle de que también había sido detenido un alto directivo de su grupo de comunicación.

El País disfruta hoy como un niño con zapatos nuevos. "La detención de González destapa un abismo de corrupción en el PP". "El director de La Razón y su presidente, citados por el juez como imputados". Pero Marhu, ¿qué has hecho? Cebrián no se corta un pelo y dedica un amplio despliegue al tema de Atresmedia. Ya en portada dice que la poli "detuvo a Edmundo Rodríguez Sobreino, hombre fuerte de González y actual consejero delegado de la empresa editora de La Razón". "El juez ha citado hoy a declarar como investigados a los directivos de ese diario, Francisco Marhuenda, y a su presidente, Mauricio Casals por un presunto intento de coacción" a Cifuentes. Ay, Marhuenda, que te veo preso. A Casals le dedica un espacio privilegiado. "El conseguidor de Planeta". Dice de él que "trazó puentes con los accionistas y altos directivos de La Sexta –Jaume Roures, José Miguel Contreras, Antonio García Ferreras– para sellar un acuerdo que contara con el visto bueno del Gobierno del PP". Qué cosas más raras hace el PP. Echarle un cable a Ferreras para que esté todos los días zurrándoles la badana. "En esta misión se ganó el respaldo de la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría para conseguir limar asperezas". Vamos, igualito que hizo Cebrián para que le salvara el periódico. El editorial dice que "tan preocupante como la detención de González resulta el oscuro papel desempeñado en esta investigación por el consejero delegado de La Razón, Edmundo Rodríguez Sobrino y la investigación de su presidente, Mauricio Casals, y director, Francisco Marhuenda, por supuestas coacciones" sobre Cifuentes "con el objetivo de impedir que prosperara la investigación judicial". De esas oscuras operaciones saben un rato en este periódico.

ABC también se lo pasa pipa. "Detenido Ignacio González por el saqueo de 25 millones con el Canal de Isabel II". "El director y el presidente La Razón, imputados en el caso por coaccionar a Ciufuentes para que frenara sus denuncias ante la Fiscalía". Bieito Rubido deja claro en el editorial de qué parte del PP está. "Estalla el antiguo PP de Madrid". "El principal desafío de Cristina Cifuentes como actual presidenta autonómica es marcar una drástica línea divisoria con oscuras gestiones anteriores". En cuanto a Esperanza Aguirre "cometió errores políticos de bulto en la gestión interna a de sus gobiernos, y debe asumirlos". Vamos, que va siendo hora de irse a llevar a los nietos al parque. Luis Ventoso también aprovecha para atizarle una leche a La Razón. "En la redada también ha quedado señalado un diario de conocida mala deontología, pero que seducía a altas figuras del Gobierno con lisonjas interesadas y favores televisivos". ¿Soraya otra vez?

La Razón, pobres, se limitan a informar. "Detenido Ignacio González por la gestión del Canal de Isabel II". No dice nada de Marhuenda ni de Casals, ni de su consejero delegado Sobrino, es comprensible, tampoco hay que pedirle peras al olmo. Allá por la página 16 a F.V. y R.C. les cae el marrón de dar la noticia. "Marhuenda declarará hoy ante el juez Velasco". "El director de La Razón está "tranquilo" y hoy acudirá a declarar para explicar que en ningún momento ni él "ni nadie de este periódico" ha realizado campaña alguna para intimidar o acosar a la presidenta de la Comunidad ni a su entorno. De hecho, aportará pruebas de que todas las informaciones publicadas sobre Cifuentes son veraces, objetivas y ajustadas a los hechos". La faena, Marhuenda, es que te han grabado, corazón. Cuenta el periódico que ayer se celebró junta de accionistas. "Atresmedia bate su récord histórico de facturación". Eso está bien, lo mismo lo necesitan para pagar fianzas.