Aguirre, "deprimida" y "muy afectada", dice que "por supuesto" no se irá

Tras sus lágrimas esta mañana al salir de declarar por la trama Gürtel, Esperanza Aguirre ha hablado En Casa de Herrero, de esRadio, de cómo se siente después del arresto de Ignacio González y de si piensa irse, como le pide la oposición ante el mutismo de su partido, que no ha salido en su defensa.

Aguirre, que espera que su comparecencia "haya servido para esclarecer muchas cosas", ha dicho que el día de hoy ha estado "marcado por la conmoción, el mazazo de la detención de de Ignacio González". "Si es culpable de lo que se le acusa, que no sé de qué, para mí es uno de los palos más grandes de mi vida, desde luego el mayor de mi vida administrativa. Y si fuera inocente, imagínese el calvario que le queda. Es un día de tristeza y de conmoción", ha insistido.

Sobre la tibieza de su partido al referirse a ella, Aguirre ha reaccionado diciendo que no tienen "por qué defenderla" puesto que ella no ha hecho nada. "A mí no me tiene que defender nadie de nada, nadie me acusa de nada, de que yo me haya llevado nada", ha recalcado. Sí ha indicado que "claro que soy muy torpe", en alusión a la elección de sus colaboradores: "El que no haya cometido errores que tire la primera piedra". Sobre el PP, ha insistido en que "no tienen por qué defenderme". Y ha lanzado una reflexión: "Hoy han dejado de atacar a Rajoy pero fíjese ayer las cosas que decían".

Sí ha estado de acuerdo con Luis Herrero en que hay una "obsesión" contra ella que, según ha dicho, le "enorgullece bastante". "Estoy aquí para decir lo que pienso, la verdad, y no casarme con nadie. Y esa postura de independencia hace que mucha gente piense que atacarme es gratis", ha indicado.

Aguirre ha admitido que "claro que" está "deprimida": "Estoy muy afectada". Pero ha recalcado que no lo está políticamente y ha enfatizado que "por supuesto" no piensa en dimitir: "A mí me han elegido los madrileños y no hay nada que haya cambiado eso". "No me ha acusado nadie de nada ni me acusará", ha reiterado.

Sobre su responsabilidad al confiar en González, ha recalcado que sigue "sin poder creer que se le acuse de haber robado".