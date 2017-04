"Madrid no se vende", con este lema el colectivo Patio Maravillas junto a otros centros sociales autogestionados de Madrid como La Villana, el Espacio Vecinal de Arganzuela (EVA) o organizaciones como la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH) llaman a una manifestación en Madrid el 6 de mayo.

La "cita" será en la plaza de Canalejas a las 12.00, "uno de tantos lugares que se están vendiendo en nuestro Madrid", argumenta el comunicado difundido a través de la red social Twitter por varios colectivos, entre los que también se incluye la FRAVM.

"Madrid sólo será cambio, si se produce en la calle, sólo será cambio cuando la participación no sea puro marketing", afirman. Tras el desalojo que vivió el Patio Maravillas el otoño pasado al "okupar" un nuevo edificio este colectivo, del que formaron parte ediles de Ahora Madrid como Guillermo Zapata o Celia Mayer, anunció que convocaría una manifestación en las calles de Madrid. De hecho, tras el desalojo varios concejales de Ahora Madrid se concentraron en contra de este desalojo. Fueron Carlos Sánchez Mato, Celia Mayer, Guillermo Zapata, Montserrat Galcerán o Rommy Arce.

"Somos las que construyen la ciudad entre sonrisas y apoyo mutuo a pesar de las grúas, los ladrillos y la contaminación del aire", dicen de sí mismas estas organizaciones que denuncian el "expolio" que se ejemplifica, según el comunicado, en casos como el de la corrupción en el Canal de Isabel II que este miércoles llevó a la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. "No son casos aislados, son los enriquecidos a costa de la gente de Madrid", indican.

Cargan también contra la "privatización y mercantilización de la vida" que, dicen, provoca la especulación sobre el suelo, las políticas fiscales "a medida", las "deudas ilegítimas" y el deterioro a causa de ello de la educación, la sanidad o las políticas para luchar contra las violencias machistas.

"Madrid no pertenece ni a Cristina Cifuentes, ni a Cristóbal Montoro". "Madrid no es el patio trasero de Villar Mir ni de Florentino Pérez", asegura el comunicado, donde afirman que "no hay tiempo para el desencanto, ni para complicidades con quienes están vendiendo la ciudad".

La difusión de esta protesta coincide con la entrega este jueves de las llaves a México, por parte de la alcaldesa Manuela Carmena, del edificio que el Patio Maravillas pidió al Gobierno municipal de Ahora Madrid que le cediese al canciller Luis Videgaray aprovechando su visita a España con motivo de la XII reunión de la Comisión Binacional México-España.