"Nunca jamás he amenazado a (Cristina) Cifuentes. Nunca es nunca. Ella lo habrá dicho ante el juez. La conozco desde hace 30 años, cómo la voy a presionar". Así contestó el director de La Razón, Francisco Marhuenda, a los periodistas a su salida de la Audiencia Nacional.

Marhuenda y Mauricio Casals, presidente del mismo medio, han sido imputados en la Operación Lezo contra la corrupción en el Canal de Isabel II. Ambos fueron citados por el juez Eloy Velasco para declarar este jueves. Fuentes de la investigación apuntan a que Marhuenda y Casals presuntamente presionaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para evitar que denunciara las irregularidades detectadas por una auditoria realizada por su Ejecutivo en el seno de la empresa pública de aguas de Madrid.

"Me duele que una conversación privada en la que estaba intentando ayudar a un amigo que estaba desesperado se haya tergiversado", afirmó Marhuenda, en referencia al consejero delegado de la editora del periódico, Edmundo Rodríguez Sobrino.

La imputación de Marhuenda y Casals se debe a los pinchazos telefónicos realizados en el transcurso de la Operación Lezo a Rodríguez Sobrino. En los mismos se escucha a éste tratar con ambos diferentes actuaciones para frenar la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid de acudir a la Justicia a denunciar la compra por parte del Canal de Isabel II de una empresa brasileña por un precio que solo un mes después de la adquisición se demostró excesivo. En dicha operación bajo sospecha había jugado un papel clave Inassa, la filial sudamericana del Canal que entonces presidía Rodríguez Sobrino.

Según fuentes cercanas a la investigación, en dichas conversaciones los tres hablan, entre insultos a Cifuentes y su equipo, de utilizar las páginas del diario para atacar a la política si continúa adelante con su decisión de denunciar las irregularidades detectadas. Incluso hablan de publicar noticias falsas con el único objetivo de perjudicar la imagen de la política. El juez Eloy Velasco, con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, considera dichas conversaciones indicios suficientes del presunto intento de ambos de obstaculizar la investigación judicial con el único objetivo de lograr la impunidad del consejero delegado de la empresa editora de La Razón.

"Me acusáis de ser demasiado del PP, cómo voy a criticar a Cifuentes", dijo Marhuenda a los periodistas a la salida de su declaración y los retó a encontrar alguna noticia en ese sentido en La Razón o alguna declaración suya en contra de la presidenta madrileña en las múltiples tertulias en las que participa.

"Me he sentido muy cómodo ante el juez y los fiscales", señaló. "No tiene ningún sentido que tomen ninguna medida cautelar, yo no estoy afectado en esta causa general", sostuvo, sino que su "imputación es circunstancial". Y el hecho de que continúe imputado "dependerá de la persona afectada y jamás podrá decir que yo la he presionado".

Casals y Marhuenda están siendo investigados por un presunto delito obstrucción a la justicia, recogido en el artículo 464 del Código Penal. "Yo nunca le he pedido a Cifuentes que obstruya a la justicia", aseguró el director del diario. "Me siento muy orgulloso y tranquilo de que no he hecho nada incorrecto", dijo. Eso sí, reconoce que "está muy mal" haber llamado "zorra" a la jefa de gabinete de la presidenta, Marisa González, "pero no he hecho nada incorrecto".

La salida de Francisco Marhuenda provocó un gran revuelo de la prensa, a la que el director del periódico atendió a todas sus preguntas. Una vez terminado el interrogatorio éste exclamó: "¡Parezco la Pantoja!".