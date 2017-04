Mariano Rajoy tiró el duro comunicado del PP contra su citación como testigo en el juicio de la Gürtel a la basura. Con una sonrisa, se acercó a la nube de periodistas, medio centenar, que le esperaban en su reaparición pública en un acto con empresarios en Madrid. Pidió "orden" en varias ocasiones y, a renglón seguido, aseguró que enmarca el trance judicial dentro de la "absoluta normalidad". "Es mi obligación e iré encantado a responder y aclarar lo que quieran", zanjó el jefe del Gobierno.

Así, Rajoy recuperó la postura inicial del Gobierno –a saber, se respetan y no se comentan las resoluciones judiciales y se colabora con la Justicia– y desautorizó a su partido. "Es una situación de abuso de derecho", denunció por escrito el PP al tiempo que Fernando Martínez-Maillo, el coordinador general, hizo una ronda de entrevistas dejando claro que no les gustaba la decisión de la Audiencia.

Un extremo que enmendó Rajoy este jueves, en un momento de enorme presión mediática y política. "No voy a comentar las resoluciones de ningún tribunal me parezcan razonables o no", aseguró. Según su entorno, es "normal" que el presidente sea "más institucional" mientras que el PP vaya un paso más allá, aunque en las últimas horas crecieron las voces internas criticando el comunicado del martes.

El presidente, eso sí, recordó que ese mismo tribunal que ahora lo cita dijo anteriormente que no era necesario, y de hecho Moncloa está a la espera de recibir el razonamiento del cambio de postura. Pero, insistió, en la " pura normalidad" del hecho, no aclarando si declarará por videoconferencia o presencialmente. "Estaré a lo que diga el tribunal", contestó. Cabe recordar que es el primer jefe del Gobierno en activo en democracia que es citado a declarar como testigo.

Su declaración apenas duró minuto y medio. Cuando un informador le preguntó por Ignacio González, Rajoy sonrió y dio las gracias. Tampoco hizo ninguna mención a Esperanza Aguirre, que en esos momentos salía de la Audiencia Nacional y a quien Génova le ha dejado claro que no cuenta con su respaldo.