El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, negó "categóricamente" en 2014 ante Esperanza Aguirre, el entonces vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano y el coordinador de Organización del PP, Juan Carlos Vera, que tuviera una cuenta en Suiza.

La cuestión fue suscitada tras una conversación que mantuvo el exalcade de Leganés, Jesús Gómez,ante Juan Carlos Vera, con quien se vio una tarde de noviembre de 2014. En esa conversación, según ha confirmado el propio Vera a Europa Press, el entonces alcalde del municipio madrileño le dijo que tenía información de que Ignacio González tenía una cuenta en Suiza.

El coordinador de Organización de los populares instó, en ese momento, a exponer los datos de que dispusiera al entonces vicesecretario de Organización del partido, Carlos Floriano, con quien se vio al día siguiente.

Según las fuentes del PP consultadas por Europa Press, Gómez, en su reunión con Floriano, le entregó un papel en el que había un número de cuenta en Suiza cuyo titular era Ignacio González. Con esta información, el secretario de Organización popular habló con el que era en aquel momento presidente de la Comunidad de Madrid, quien negó la información.

Las citadas fuentes insisten en que el exalcalde de Leganés no mencionó que González estuviera cobrando comisiones en esa cuenta, pero sí recuerdan que Jesús Gómez se quejó de que le hubieran trasladado que no iba a ser candidato a las elecciones municipales que se iban a celebrar unos meses más tarde, en mayo de 2015.

Alegó que era un buen candidato y que no había motivo para apartarle, pero no aportó datos de dónde había obtenido el citado número de cuenta en el país helvético.

Días más tarde, a la salida de una reunión del partido, el tema se volvió a suscitar en una conversación en la que estaban presentes Floriano, Esperanza Aguirre, Vera e Ignacio González. Este último negó de nuevo y "categóricamente" que él tuviera un cuenta en Suiza, dijo que esas informaciones no respondían a la verdad y las atribuía a una "venganza" de Jesús Gómez por no haberle propuesto como candidato a la alcaldía del municipio madrileño. Sin embargo, el partido decidió no presentar a Ignacio González a las elecciones autonómicas de 2015 por considerar que no era el candidato idóneo.

De hecho, en el informe de la vicesecretaría de Organización al Comité Electoral se desaconsejó la candidatura de Ignacio González en base a todas las informaciones que en aquel momento estaban saliendo sobre él en relación con la dudosa compra del ático de Estepona y también, según las fuentes consultadas, por los múltiples rumores que había en torno a éste.

También fuentes próximas al ahora diputado regional han confirmado a Europa Press que el exregidor se reunió a finales de noviembre de 2014 en el Congreso de los Diputados con Juan Carlos Vera. No obstante, estas fuentes precisan que fue para "advertirle" de que le habían llegado una serie de datos sobre un supuesto pago de una comisión en Suiza, aportando un número de cuenta.

Gómez quiso que el encuentro quedara patente en un acta notarial, en la que se recoge que el mismo Vera emplazó al entonces alcalde a comunicar los datos un día después al diputado y exvicesecretario de Organización Carlos Floriano, en la sede de Génova.

Como han aclarado las fuentes cercanas al exalcalde de Leganés, Gómez simplemente se dedicó a advertir de que le habían llegado por fuentes "muy fidedignas" estos datos relativos a la comisión de 1,4 millones de euros que se habría pagado en una cuenta suiza del Anglo Irish Bank en 2007, pero sin poder demostrar que esa cuenta estuviera a nombre de Ignacio González.

A los pocos meses de esta reunión, el PP presidido entonces por Esperanza Aguirre tuvo que aprobar los cabezas de lista para las elecciones municipales de 2015, y el nombre de Jesús Gómez, que había arrebatado cuatro años antes la Alcaldía al PSOE en Leganés, municipio tradicionalmente de izquierdas, no aparecía por ningún lado.

El proceso estuvo rodeado de polémica porque aunque el Comité Ejecutivo del PP de Leganés aprobó la candidatura de Gómez, Aguirre había pedido personalmente a éste que no se presentara porque tenía "dudas", que nunca llegó aclarar. Lo que sí que comentó fue que aunque Gómez era un "crack", una de las personas "más inteligentes" que conocía, no tenía "inteligencia emocional".

Tras el pulso que mantuvieron, Gómez se tuvo que conformar con ir en la lista a la Asamblea de Madrid encabezada por Cristina Cifuentes, donde al principio de legislatura llegó a ocupar la portavocía de la comisión de investigación de corrupción de la Cámara autonómica.

Sin embargo, en octubre, el Grupo Parlamentario le apartó después de que el PP decidiera levantarse de una mesa de la comisión de manera "unilateral", al entender que tanto la oposición como la propia presidenta de la Mesa (de Ciudadanos) querían saltarse el reglamento de la Cámara.