El juez Velasco pide dejar la AN por falta de medios: "Así no puedo hacer bien mi trabajo"

El titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, responsable en estos momento de la operación Lezo, que ha llevado en las últimas horas a ingresar en prisión a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, ha solicitado abandonar su puesto en el tribunal porque, entre otras razones, considera que con los medios que tiene no puede realizar su trabajo de forma adecuada.

En una entrevista que este domingo publica el diario El Mundo, realizada el pasado miércoles cuando se lanzó la operación Lezo, aunque sin mencionar en ningún momento ninguno de los procedimientos que investiga, explica en relación a los retrasos en la justicia que "el problema no es de los jueces, que trabajamos todo lo que podemos, el problema es que las inversiones en Justicia no son todo los grandes como podrían ser".

"En un juzgado de la envergadura de la Audiencia Nacional pedí un refuerzo y me lo pusieron seis meses. Es ridículo que lo pongan por un plazo tan corto y eso que el compañero trabajó perfectamente. Ahora se ha ofrecido a echarme una mano, pero no es legal que dos jueces funcionen a la vez si no están nombrados por el Consejo. La Audiencia Nacional necesita más medios", dice el juez Velasco.

"Si tengo suerte, en junio me voy a otra cosa. Nadie es imprescindible", dice el juez, que cree que las causas bajo investigación no correrán ningún riesgo con el cambio de titular: "esto es la función pública, no hay nadie imprescindible. Si yo me voy, vendrá otro juez y si es mejor que yo, lo hará mejor ". "He pedido cambio de destino en la Sala de Apelaciones. No sé si lo ganaré", añade.

Sobre la independencia de los jueces, afirma que se siente "más independiente que los fiscales, yo no tengo superior" y añade que "los jueces somos del pueblo" y "debemos interpretar la Ley conforme al pueblo", al tiempo que pone sobreaviso de que "con la reforma penal se podría llegar a disolver un partido político".