Esperanza Aguirre ha presentado su dimisión de sus cargos en el Ayuntamiento de Madrid, como concejal y portavoz del grupo municipal del PP. Lo ha hecho en una breve comparecencia en la sede de su grupo en la que no ha admitido preguntas.

Aguirre ha dicho que se siente "engañada y traicionada", después de explicar los cargos en los que le acompañó Ignacio González a lo largo de su carrera política. "En algunos momentos de mi presidencia algunos medios le señalaron como inmerso" en asuntos "incorrectos", ha contado. "Le pedí explicaciones y me las dio de manera exhaustiva. Ahora me siento engañada y traicionada", ha dicho Aguirre, "no vigilé más".

La ya ex concejal del consistorio ha dicho que aunque el auto de prisión de Ignacio González no es una "prueba definitiva" contra él, sí "demuestra" que ella no vio lo que pasaba. En eso ha justificado su decisión de dimitir: no haber descubierto "antes lo que ahora han descubierto la Guardia Civil y el juez".

"La corrupción se ha convertido en un problema central y para luchar contra ella no sólo es posible la acción de la justicia", que es, ha dicho "demasiado lenta". Es necesario, ha insistido, que "los políticos asumamos todas las responsabilidades con dignidad y sin excusas. Y yo tengo como norma de conducta no eludir mis responsabilidades".

